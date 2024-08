Eduard Disch (79) stopt om gezondheidsredenen met hongerstaking bij IND

Eduard Disch (79) is vanochtend gestopt met zijn hongerstaking voor het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Den Haag.

De Limburger eiste met zijn hongerstaking een onmiddellijk kinderpardon voor alle kinderen die meer dan vijf jaar in Nederland wachten op een verblijfsvergunning. Maar op de 30ste dag van zijn hongerstaking besloot hij te stoppen met niet-eten, omdat zijn huisarts dat adviseerde in verband met zijn gezondheid, meldt L1 Nieuws .

Disch bedacht zijn actie nadat hij in het NOS Jeugdjournaal een item had gezien over de 13-jarige Ariana die mogelijk wordt uitgezet naar Oezbekistan. Het greep hem zo aan dat hij diezelfde dag nog in de trein stapte naar Den Haag.