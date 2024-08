Spookrijder omgekomen bij ongeluk op A15

Op de A15 bij Opheusden is een spookrijder overleden bij een ongeluk met een vrachtwagen. De politie in Gelderland meldt dat het ongeluk vannacht rond 03.30 uur gebeurde en dat het ging om een "frontale aanrijding".

De ravage op de snelweg was groot. De weg was in de richting van Rotterdam de hele nacht afgesloten vanwege de berging en het politieonderzoek ter plekke.