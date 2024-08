ANP Veenendaal viert de titel met de ploeg

NOS Sport • gisteren, 23:45 Eindelijk hoofdrol voor Veenendaal: 'Zo'n rol hebben voor het team is extra mooi'

In haar eerste grote kampioenschap als nummer één in het doel van Oranje vervulde Anne Veenendaal de hoofdrol in de olympische finale. Ze keerde drie van de vier shoot-outs en bezorgde Nederland daarmee het goud in Parijs ten koste van China.

"Deze medaille betekent alles voor me, ik ben echt leeg als ik eraan denk. De afgelopen drie jaar waren zwaar, ik ben diep gegaan. De uitverkiezing om hier te mogen staan was al fantastisch, maar hier zo'n rol mogen hebben en dit voor mijn team te doen is natuurlijk extra mooi."

1:59 Eindelijk hoofdrol Veenendaal: 'Ik ben leeg als ik aan de afgelopen drie jaar denk'

Veenendaal knokte jarenlang met Josine Koning om de plek in het doel van Oranje. Op EK's en WK's is er ruimte voor twee doelvrouwen in de selectie, maar op de Spelen is de tweede keepster slechts reserve op de tribune.

Met die rol moest Veenendaal genoegen nemen bij de Spelen van Tokio in 2021 en ook op het EK van afgelopen zomer was ze niet de eerste keepster.

"Na dat EK heb ik de knop omgezet en gezegd: ik gooi alles van me af, ze zien wel dat ik goed genoeg ben. Dat heeft heel erg geholpen. Ik stond met heel veel rust in de goal bij Amsterdam en dat vertaalde zich naar het Nederlands team."

Bekijk hieronder de ontknoping van de finale:

2:15 Olympisch goud voor hockeysters, Veenendaal vervult heldenrol in shoot-outs

De Waard sprak na de slijtageslag tegen China van "een zwaarbevochten zege". Pas in het laatste kwart werd de achterstand die al vroeg was opgelopen ongedaan gemaakt. Yibbi Jansen maakte tien minuten voor tijd de gelijkmaker uit een strafcorner.

"China heeft het ons echt heel moeilijk gemaakt, het leek wel of ze met een man meer aan het verdedigen waren. Uiteindelijk zijn we blijven geloven in onszelf en is hij gevallen. Kan niet beter."

Bekijk hieronder de reacties van De Waard, Jansen, Joosje Burg, Pien Sanders en Felice Albers:

"We waren eigenlijk zo veel beter", zegt Xan de Waard. "Maar ze scoren toch die goal en dan gaan ze hangen. Zo wordt het toch nog spannend en in shoot-outs kan het beide kanten op vallen zou je denken."

"Maar met Anne kan dat eigenlijk niet en met onze shoot-out-nemers eigenlijk ook niet. Ik wist gewoon: we zijn beter op het veld, maar ook beter in de shoot-outs. Anne is amazing", prijst De Waard haar keepster.

Bekijk hieronder de lange samenvatting van de finale:

6:27 Keepster Veenendaal beslist hockeyfinale tegen China in shoot-outs

Bondscoach Paul van Ass maakte zich in de rust al geen zorgen over de achterstand en zag dat zijn ploeg bij de les bleef. "Ik vind dat we allemaal goed hebben gespeeld. We hadden geen stress of spanning."

De wedstrijd verliep moeizamer dan hij had verwacht. "Ze staan kennelijk niet voor niets in de finale, want ze werden vierde in onze poule. Dat is toch apart."

"China verdedigde zo taai", vervolgt Van Ass. "Als je veel strafcorners krijgt, kom je daar wel doorheen, maar we kregen ze niet. Als je niet uitkijkt, gaat dat in de koppies zitten, maar ik vind dat we vrij zijn blijven spelen. We hebben gedaan wat we moesten doen."

2:42 Van Ass blijft koel, zelfs na winnen van olympische titel

Van Ass had in Londen in 2012 met de mannen al olympisch zilver veroverd en heeft nu ook een gouden ploeg gesmeed. Een kleine twee jaar geleden kwam hij in functie op een moeilijk moment.

De hockeybond had afscheid genomen van Alyson Annan na een verschil van inzicht over de aanpak van problemen die aan het licht waren gekomen over een onveilig topsportklimaat. "We hebben in een korte tijd een mooi collectief neergezet."

De Waard: "Ik vind het echt fantastisch, na alles wat we hebben meegemaakt, na zo veel struggles. We zijn in elkaar blijven geloven. Er was zoveel druk van bovenaf en van Paul, maar we hebben goud en dat is helemaal mooi."