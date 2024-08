Reuters Arshad Nadeem gisteravond in Parijs

NOS Nieuws • vandaag, 20:43 Heel Pakistan supertrots op historisch goud voor olympische speerwerper

"Dit is een godswonder en een geschenk voor de hele natie op onze onafhankelijkheidsdag volgende week. Ik ben zo trots op Arshad." Woorden van de voormalige trainer van de Pakistaanse speerwerper Arshad Nadeem (27) die zijn land gisteravond aan de eerste gouden olympische medaille in 40 jaar hielp, en ook nog eens de eerste olympische atletiekmedaille ooit.

En dat wil het land weten. "Bravo Arshad. Geschiedenis geschreven!", schreef premier Sharif op X. "Je hebt de natie trots gemaakt." De provincie Punjab waar hij woont schenkt hem omgerekend bijna 33.000 euro en de eerste minister van de provincie kondigde de bouw aan van een naar Nadeem vernoemd sportcentrum.

Geschiedenis geschreven

Maar het trotst zijn ze in Nadeems geboortedorp in de buurt van de regionale hoofdstad Mian Channu, eveneens in Punjab. Tientallen dorpsgenoten verzamelden zich voor zijn huis om de finale van het speerwerpen te volgen. Een beamer projecteerde de beelden op een scherm dat op de achterkant van een vrachtwagen hing.

AP Pakistanen kijken naar de finale van het speerwerpen

Toen Nadeem zijn speer wierp naar een nieuw olympisch record van 92,97 meter waren de juichkreten in de wijde omtrek te horen. "Het was een geweldige worp, hij heeft geschiedenis geschreven", zei een van zijn broers tegen France 24.

Nadeems moeder volgde de gebeurtenissen op een televisie in de woonkamer. Zij was niet verrast. "Hij had me beloofd dat hij goed zou presteren, een medaille zou winnen en Pakistan trots zou maken."

Houten stokken

Wat de prestatie extra bijzonder maakt, is dat Nadeem het zonder de topbegeleiding en topfaciliteiten moest stellen die westerse atleten tot hun beschikking hebben.

Een lokale sportbestuurder zei tegen persbureau AFP onder welke omstandigheden Nadeem zich ontwikkelde. Trainen deed Nadeem op cricketvelden, atletiekterreinen waren er niet. Aan materialen ontbrak het ook. "De atleten gebruikten houten stokken waar ze een stuk touw omheen wikkelden. Die landden niet eens met de punt naar beneden."

Later in zijn carrière had hij de beschikking over een echte speer. Daar deed hij zeven jaar mee. In maart van dit jaar kreeg hij een nieuwe omdat de oude beschadigd was.

India

Een opvallend detail is dat Nadeem de winnaar van de Olympische Spelen in Tokio naar de tweede plaats verwees, de Indiër Neeraj Chopra. India en Pakistan zijn aartsvijanden. Maar Nadeem en Chopra zijn vrienden. "Nadeem gooide erg goed. Mijn felicitaties voor hem en zijn land", zei Chopra.

