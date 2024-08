Reuters Rellen in Rotherham, vorige week

NOS Nieuws • vandaag, 20:02 Britse premier wil dat politie in het weekend alert is op onrust in het land

De Britse premier Starmer heeft de politie gevraagd om dit weekend "zeer alert" te blijven op onrust in het land, schrijft The Guardian.

Na dagen van rellen met extreemrechtse betogers bleef het woensdag en donderdag redelijk rustig in het Verenigd Koninkrijk. Dat kwam volgens Starmer onder meer door de inzet van extra politie en de eerste veroordelingen van relschoppers.

Vanavond en morgenmiddag begint het voetbalseizoen met wedstrijden in de Championship, de tweede competitie van Engeland. De Britse politie houdt er rekening mee dat voetbalsupporters die gelegenheid aangrijpen om geweld te plegen.

Mesaanval

De onrust begon na de steekpartij vorige week tijdens een dansles in de Engelse stad Southport. Een 17-jarige jongen stak daar drie jonge meisjes dood.

Op basis van desinformatie - online werd beweerd dat een islamitische bootvluchteling de dader was - viel een woedende menigte een dag later een moskee in Southport aan. In de dagen die volgden verspreidde de onrust zich naar verschillende Britse steden. Daarbij vielen relschoppers ook hotels aan waar asielzoekers zijn ondergebracht.

Woensdagavond gingen vooral tegendemonstranten de straat op in onder meer Londen, Birmingham, Liverpool en Bristol. Ze droegen spandoeken met teksten als "geen plek voor haat" en "migranten zijn welkom" en omringden asielzoekerscentra en andere gebouwen waarin diensten worden verleend aan migranten. Ook morgen zijn er tegendemonstraties georganiseerd.

Straf voor online haat

Inmiddels heeft een rechter in Leeds een man twintig maanden gevangenisstraf opgelegd voor online haatzaaien. De veroordeelde bekende dat hij in berichten tot rassenhaat had aangezet.

De veroordeelde man spoorde op Facebook mensen aan om een hotel in Leeds aan te vallen waar asielzoekers verbleven.

In veel van hun berichten legden extreemrechte groepen direct of indirect de link met migratie. "Migratie wordt gebruikt als zondebok", zegt Stephanie Alice Baker, onderzoeker van extreemrechts aan de City University of London. Lees meer in dit artikel.

Starmer zegt dat zijn ministers wetten voor de aanpak van desinformatie opnieuw tegen het licht gaan houden. Bij een bezoek aan een politiebureau waarschuwde hij dat sociale media geen "wetteloze zones" zijn. "Dit is een herinnering voor iedereen dat je, of je direct of op afstand betrokken bent, voor de rechtbank wordt gedaagd als je de wet hebt overtreden."

Online platforms en sociale media speelden een belangrijke rol bij het ontstaan van de rellen. In verschillende kanalen op chatapp Telegram verschenen racistische berichten en oproepen tot geweld. Telegram zei tegen de BBC dat het actief probeert dit soort kanalen te verwijderen.

Bekijk beelden van de rellen van vorige week:

0:54 Rellen bij moskee in Britse stad Southport na wake voor slachtoffers mesaanval