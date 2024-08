Zeeman roept babyslaapzak terug vanwege verstikkingsgevaar

Winkelketen Zeeman roept klanten op om een babyslaapzakje niet meer te gebruiken. De keten zegt dat de slaapzak tot verstikking kan leiden bij kinderen. "Stop onmiddellijk met het gebruik van deze slaapzakken", is te lezen op de website .

"Uit onderzoek is gebleken dat de rits niet sterk genoeg is", vervolgt het bericht. "De baby kan daardoor verstrikt raken in de opening en dat kan verstikkingsgevaar opleveren."