In samenwerking met Rijnmond NOS Nieuws • vandaag, 10:46 Man veroordeeld voor heling dure Pokémonkaarten dankzij oplettende winkeleigenaar

Een man van 35 is veroordeeld tot een werkstraf voor heling van waardevolle Pokémonkaarten. De man probeerde de twintig kaarten vorig jaar te slijten aan een winkeleigenaar in Spijkenisse. Die herkende de collectie meteen en schakelde de politie in.

"Ik had meteen een onderbuikgevoel. Zo van, dit klopt niet", zegt de eigenaar van de winkel waar onder meer games en Pokémonkaarten worden verkocht.

De man kwam in oktober vorig jaar de winkel binnen met de exclusieve Pokémonkaarten, maar bleek maar weinig kennis te hebben van wat hij bij zich had. "Ik vroeg hoe hij zelf de waarde inschatte en wat hij precies spaarde. Ik kreeg geen goed antwoord", zegt de winkeleigenaar tegen Rijnmond.

Onderschepte post

Ondertussen was een 32-jarige vrouw uit Friesland kort daarvoor haar volledige collectie Pokémonkaarten kwijtgeraakt. Ze had besloten al haar kaarten door een bedrijf te laten taxeren, registreren en verpakken en had alles op de post gedaan, maar het pakket was niet bij haar teruggekomen. De postzending was onderschept en de kaarten bleken gestolen.

Het Pokémon-verzamelaarswereldje is klein en daarom wist de winkeleigenaar aan de andere kant van het land welke kaarten er verdwenen waren toen de man in de winkel stond. "Ik zei tegen hem: 'Deze zijn gestolen.' Hij schrok, begon te stotteren en kwam niet meer uit zijn woorden."

Burgerarrest

De winkeleigenaar gaf de verkoper een ultimatum: kom terug met de rest van de collectie, anders doe ik aangifte. De volgende dag kwam de man daadwerkelijk terug en voerde de winkeleigenaar een burgerarrest uit. "Toen de agenten er waren, zei ik: 'wees lief voor hem, hij is eerlijk geweest.'"

De gestolen collectie was in totaal zo'n 4000 euro waard. De vrouw kreeg een deel van haar Pokémonkaarten terug, waaronder haar favoriet, de Feraligatr #12, een kaart die in goede staat honderden euro's kan opbrengen. "Voor mij was het een museumstuk", zegt de vrouw tegen de omroep. "Ik ben de winkelier eeuwig dankbaar."