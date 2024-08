Politie vindt dozen vol dode vissen in schoonmaakbedrijf Rotterdam

In samenwerking met

Een schoonmaakbedrijf voor auto's in Rotterdam is vannacht zwaar bewaakt door de politie, na de vondst van dozen vol dode vissen. De vissen waren half ontdooid, meldt de regionale omroep Rijnmond .

De politie viel gisteravond binnen bij het pand op het bedrijventerrein Spaanse Polder. Omdat er een chemische lucht hing, werd de straat afgezet. Vervolgens stuitte de politie op de half ontdooide vissen. Het is niet duidelijk of de geur alleen daardoor werd veroorzaakt.

Na extra onderzoek moest de aanwezige pers later op de avond kogelwerende vesten aantrekken. Zwaarbewapende agenten beveiligden het pand urenlang

Afgevoerd

Gedurende de nacht zijn tientallen dozen in een speciaal gepantserd voertuig geladen en onder begeleiding afgevoerd, zegt een aanwezige fotograaf tegen Rijnmond. Over de inhoud daarvan is niets bekendgemaakt.