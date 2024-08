Wekdienst 9/8: Meerdere kansen op gouden medaille • Venezolaanse president Maduro voor hooggerechtshof

Eerst het weer: veel bewolking en af en toe regen of motregen. De meeste neerslag valt daarbij in de noordelijke helft van het land. Vanmiddag en vanavond vanuit het westen geleidelijk droger en opklaringen. Het wordt 21 tot 24 graden. Tijdens het weekend flink wat zon en droog met temperaturen die oplopen naar 24 tot lokaal 29 graden op zondag.

Wat kun je vandaag verwachten?

Dit is er vannacht gebeurd:

"Ik hoor dat Donald Trump eindelijk akkoord is met een debat met mij op 10 september. Ik kijk ernaar uit", schrijft Harris op X. Eerder op de dag had Trump op een persconferentie bevestigd dat hij in debat wil op 10 september, zoals hij eerder had gezegd toen Joe Biden nog de Democratische kandidaat leek te worden. Het was zijn eerste publieke optreden sinds Harris werd gekozen tot de Democratische presidentskandidaat en Tim Walz als haar running mate.