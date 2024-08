Financial Times: Google en Meta richtten advertenties op tieners

Techbedrijven Google en Meta zouden hebben samengewerkt aan een reclamecampagne die specifiek gericht was op tieners. Dat meldt de Britse krant Financial Times op basis van gesprekken met ingewijden en documenten. Hiermee zou Google zijn eigen regels hebben overtreden. Bij het bedrijf geldt een verbod om advertenties te personaliseren voor en te richten op minderjarigen.

Het zou gaan om reclames op YouTube (dat eigendom is van Google), die bedoeld waren voor 13- tot 17-jarige kijkers. Hierin werd het sociale medium Instagram - eigendom van Meta - gepromoot in de hoop beter te kunnen concurreren met het populaire TikTok.

De Financial Times meldt dat de bedrijven geprobeerd hebben het ware doel van de reclames te verhullen. De doelgroep van de campagne zou als "onbekend" in het systeem staan, terwijl Google volgens de krant wist dat het om tieners ging. De campagne zou stopgezet zijn, nadat de Britse krant Google over dit onderwerp had bevraagd.