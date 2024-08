Nieuwe huisartsen kunnen aan de slag na vrijgegeven dossiers Co-Med

Zonder de medische gegevens van patiënten kunnen huisartsen niet werken, vertelde Wouter Breebaart vorige week aan regionale omroep NH. Hij nam de Co-Med-praktijk in Breezand, een badplaats in Zeeland, over. "Alles staat in de dossiers. Van de voorgeschiedenis tot medicijngebruik. Patiënten weten dat ook niet allemaal uit hun hoofd."