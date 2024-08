AFP Beschadigde huizen na de aanvallen in de regio Koersk

NOS Nieuws • vandaag, 18:18 Aanval bij Koersk: Oekraïners hebben doelstelling al bereikt Wessel de Jong verslaggever

Wessel de Jong verslaggever



Over de Oekraïense aanval op de Russische provincie Koersk is meer onduidelijk dan duidelijk. Het Oekraïense opperbevel geeft nog steeds geen enkel commentaar op wat de Oekraïense troepen doen, laat staan op wat ze van plan zijn. Afgelopen dinsdag staken ze de Russische grens over en inmiddels zouden ze zo'n elf plaatsjes in handen hebben.

Er wordt volop gespeculeerd over wat de bedoelingen zijn van de Oekraïense legerleiding. Sergej Soemlenny, directeur van het European Resilience Initiative Center, schrijft op X dat "Oekraïne heeft gedemonstreerd dat het de capaciteit heeft om in het geheim een grootschalige operatie voor te bereiden".

Voormalig commandant der landstrijdkrachten Mart de Kruif is het in grote lijnen eens met deze analyse. Hij spreekt van een "offensieve actie met beperkte doelstelling". Die doelstelling is, zo denkt de voormalig generaal, al bereikt.

Mentaal effect belangrijk

Het zou De Kruif dan ook niet verbazen als de Oekraïeners nu al bezig zijn met een georganiseerde terugtocht. "Als ze langer blijven, krijgen ze de volledige Russische luchtmacht over zich heen. Ze gaan zich daar niet doodvechten."

Wat is dan het nut van zo'n prikactie? Soemlenny zegt dat het Oekraïense leger een 'moral booster' nodig had. Dat denkt De Kruif ook. "Alleen maar terrein prijsgeven is killing. Ze moesten wat offensiefs gaan doen. Het mentale effect hiervan is heel belangrijk."

Misleidingsplan

De ex-generaal, die het bevel voerde over ISAF, de westerse troepen in Afghanistan, denkt dat het een heel goed voorbereide actie is, inclusief misleidingsplan, waarbij de Oekraïners volgens hem een kleine brigade plus vliegtuigen inzetten. Aan de opmars zouden ongeveer duizend Oekraïense militairen deelnemen.

De aanval bij het plaatsje Soedzja gaat dan ook over meer dan moreel, neemt De Kruif aan. "De Russen zijn enorm verrast en moeten nu gaan nadenken waar ze hun reserves inzetten, terwijl ze nu alles op de Donbas gooien."

Het zwaartepunt van de Russische militaire inspanning ligt nu bij het stadje Pokrovsk in de Donbas, een belangrijk logistiek steunpunt van de Oekraïners, dat de Russen nu tot op twintig kilometer zijn genaderd. "De Russen moeten nu gaan bedenken of ze wel zo'n concentratie bij Pokrovsk kunnen houden," zegt ook Soemlenny.

"De Russen hadden het initiatief tot nu toe en dat heeft ze overmoedig gemaakt." Die houding hebben de Oekraïners volgens de voormalig ISAF-commandant nu afgestraft. "Inzet van reserves betekent keuzes, want het verplaatsen van reserves kost tijd." Met andere woorden: de Russen moeten hun troepen nu meer gaan verspreiden over de lange frontlijn.

Volkomen logisch

Met dit probleem werden de Oekraïners half mei geconfronteerd, toen de Russen plotseling de aanval openden op de stad Charkiv. Het opperbevel in Kyiv was toen genoodzaakt om halsoverkop kostbare reserves naar de Charkiv te sturen.

Volgens zowel De Kruif als Soemlenny krijgen de Russen nu een koekje van eigen deeg gepresenteerd. "Dit is volkomen logisch, in militaire termen," stelt de Kruif.

De Oekraïeners doen het juist nu, denkt De Kruif, omdat ze ervan overtuigd zijn dat het grote Russische zomeroffensief niet meer gaat komen en dat de Russen steeds minder slagkracht hebben - voorlopig.

Vingeroefening

De afgenomen slagkracht van hun vijand zou de Oekraïners de vrijheid geven om een deel van hun reserves te gebruiken voor een aanval.

De ex-generaal sluit ook niet uit dat de aanval is bedoeld als 'vingeroefening' voor een grootschalig optreden, samen met de luchtmacht. "Ik denk dan ook dat er van dit type aanvallen nog meer gaan volgen."