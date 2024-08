Baanrenster Van der Peet valt hard, maar plaatst zich toch voor halve finale keirin

Baanwielrenster Steffie van der Peet heeft zich bij de Olympische Spelen in Parijs ondanks een harde valpartij na de finish geplaatst voor de halve finales op de keirin. Ook Hetty van de Wouw is door.

De top vier in de kwartfinales plaatst zich voor de volgende ronde. Van der Peet eindigde als vierde.

Direct na de finish haakten de Haagse sprintster en een Chinese concurrente in elkaar, waarna ze hard tegen het houd klapten. De Belgische Nicky Degrendele (derde) viel het hardst. Alle drie liepen ze op eigen kracht naar het middenterrein.

Nadat de baan was gerepareerd, was het de beurt aan Van de Wouw. Zij reed een geweldige kwartfinale en won haar keirin door vlak voor de streep de Britse Emma Finucane te verslaan, de huidige Europees en wereldkampioene in de één tegen één-sprints.