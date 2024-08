Tour de Femmes-bordjes massaal gestolen in het Westland

Gele bordjes die de route van de Tour de Femmes aangeven in het Westland, blijken erg in trek. De afgelopen weken zijn al veel bordjes gestolen, bevestigt de gemeente aan Omroep West .

"We zijn ze aan het vervangen, want we vinden het belangrijk dat de route gefietst kan worden. Daar zit wel een eind aan. We kunnen de bordjes maar een aantal keer vervangen, daarna is het geld hiervoor op", aldus een woordvoerder.