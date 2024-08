AFP Puigdemont verschijnt in Barcelona

NOS Nieuws • vandaag, 09:20 • Aangepast vandaag, 12:09 Spaanse politie zoekt separatist Puigdemont, na toespraak voor aanhangers

De Catalaanse regionale politie is op zoek naar de Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont. Hij keerde vanochtend na bijna zeven jaar ballingschap terug in Barcelona en had gezegd dat hij daar de inhuldiging wilde bijwonen van de nieuwe regiopresident van Catalonië, de socialist Salvador Illa, maar Puigdemont lijkt nu zoek.

Rond 09.00 uur verscheen hij, arm in arm met Josep Rull, de voorzitter van het Catalaanse parlement, op een bijeenkomst van zijn aanhangers in het centrum van Barcelona. In de buurt van het parlement, voor ongeveer 3500 aanhangers, herhaalde hij zijn wens voor een "vrij en onafhankelijk Catalonië". Vervolgens verdween hij.

Volgens de krant El País wilde de Spaanse politie hem arresteren vlak voordat de zitting voor de inhuldiging van Illa begon, maar was hij toen al vertrokken. De politie voert nu onder meer extra kentekencontroles uit aan de randen van de stad en heeft op meerdere plekken wegblokkades opgericht.

Weer gevlucht?

De Spaanse politie is bang dat Puigdemont weer is gevlucht, waarschijnlijk in een witte auto. Hij zou worden vergezeld door Jordi Turull, een andere pro-separatistische politicus.

Zo zag de aankomst van Puigdemont eruit:

0:55 Catalaanse separatistenleider Puigdemont keert na ballingschap terug in Barcelona

Puigdemont had zijn terugkeer in Spanje gisteren aangekondigd. Tegen hem loopt een Spaans arrestatiebevel. Hij wordt beschuldigd van het verduisteren van overheidsgelden, omdat de Catalaanse overheid het illegale onafhankelijkheidsreferendum in 2017 betaalde.

In Spanje geldt een amnestiewet, waardoor onder anderen Catalaanse separatisten die een rol speelden bij het onafhankelijkheidsreferendum amnestie kregen. Vanwege de beschuldiging van verduistering geldt dat niet voor Puigdemont.

In België

De Catalaan zat sinds oktober 2017 in ballingschap in België. Na het verboden referendum is hij vermoedelijk in een kofferbak van een auto naar België gevlucht. Hij woonde in de gemeente Waterloo, in de buurt van Brussel. Een groot deel van de tijd dat hij in ballingschap zat, was hij lid van het Europees Parlement voor zijn partij Junts per Catalunya.