NOS Sport • vandaag, 00:01 Parijs vandaag: Volop kans op Nederlands goud met hockeyers, Bol en Van Rouwendaal

Elke olympische dag beginnen we met het programma. Wanneer komen de Nederlanders in actie? Wat staat er nog meer te gebeuren? Volg alles ook in ons liveblog en via een livestream. Vandaag dag 13. Klik hier voor het volledige programma.

We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan.

De bekende tekst van Herman van Veen slaat - als alles goed gaat zonder het vallen - helemaal op deze olympische dag, met finales in onder meer het openwaterzwemmen, hockey en natuurlijk de 400 meter horden met Femke Bol.

De laatste dagen van de Olympische Spelen in Parijs zijn langzamerhand aangebroken. Dat is enerzijds jammer, maar anderzijds betekent het dat er veel finales op het programma staan en er flink wat medailles worden verdeeld. En vandaag kan daar ook weer goud voor Nederland bij zitten.

Openwaterzwemmen

We beginnen de dag om 7.30 uur met de 10 kilometer openwaterzwemmen, als de Seine tenminste schoon genoeg is. De Nederlandse troef daar is Sharon van Rouwendaal, die een serieuze gooi kan doen naar een gouden plak.

Van Rouwendaal won op de Olympische Spelen in Rio in 2016 goud, gevolgd door zilver in Tokio in 2021. In Parijs gaat de regerend wereldkampioene op voor haar laatste olympische kunstje. Een gouden medaille zou dat afscheid onvergetelijk maken.

AFP Sharon van Rouwendaal

Ondertussen werpen we ook een blik op de golfbaan, waar Anne van Dam aan haar tweede dag begint.

Na het openwaterzwemmen verleggen we de aandacht naar de paarse atletiekbaan in het Stade de France. Daar beginnen drie Nederlandse vrouwen rond 10.00 uur aan de zevenkamp: Sofie Dokter, Emma Oosterwegel en Anouk Vetter.

Vetter (zilver) en Oosterwegel (brons) sleepten op de Spelen in Tokio medailles in de wacht, terwijl de 21-jarige Dokter verrassend vijfde werd op de EK vorige maand. Dat belooft dus wat, al worden de medailles op de zevenkamp pas morgenavond verdeeld.

Bol tegen wereldrecordhoudster

Ook op de atletiekbaan vandaag: Femke Bol. Ze loop vanavond om 21.25 de finale van de 400 meter horden. Hoewel Bol regerend wereldkampioen is op dit onderdeel, gaat ze de finale niet in als topfavoriet.

Dat heeft te maken met haar concurrente Sydney McLaughlin-Levrone. De Amerikaanse deed niet mee aan de WK waar Bol zo succesvol was, maar is wel wereldrecordhoudster en regerend olympisch kampioene op de 400 meter horden. Zij is vanavond de absolute topfavoriet.

ANP Bol en Mclaughlin-Levrone op de WK in 2022

Verder nog op de atletiekbaan: de kwalificatie van het kogelstoten met Jorinde van Klinken, Alida van Daalen en Jessica Schilder, de series op de 4x100 meter van zowel de mannen als de vrouwen, Maayke Tjin-A-Lim in de herkansing van de 100 meter horden en Ryan Clarke in de herkansing op de 800 meter.

Daarna kijken we vanavond naar een historische wedstrijd in het mannenhockey. Nederland speelt dan om het goud tegen Duitsland. Het is voor het eerst sinds 2012 dat de hockeymannen in een olympische finale staan. Bij de Spelen van Sydney in 2000 pakten ze voor het laatst goud.

Een spannende dag dus voor de mannen van Jeroen Delmee, die om 19.00 uur gaan beginnen.

Baanwielrennen

Ook op de wielerbaan wordt het een drukke dag voor de Nederlanders. Steffie van der Peet en Hetty van de Wouw komen uit in de kwartfinales van de keirin (om 17.15 uur). Als alles goed gaat, komen ze later op de avond in actie in de halve finales en de finale.

Jan-Willem van Schip gaat een nog drukkere avond tegemoet: hij rijdt (vanaf 17.00 uur) vier onderdelen in het omnium, waarbij ook hij een medaille kan pakken.

Voor de derde dag op rij komen Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland de baan op. Dit keer vervolgen zij hun individuele sprinttoernooi met de kwartfinales. Morgen pas fietsen zij in de halve finales en de finale voor de medailles.

Waterpolosters voor loodzwaar duel

Het gaat weliswaar niet om het goud, maar ook de Nederlandse waterpolosters spelen vandaag een cruciaal duel. Om 14.35 uur treffen zij het ijzersterke Spanje in de halve finale.

De Spanjaarden behoren tot de wereldtop in het waterpolo, maar dat doet Oranje ook. Als Nederland de finale bereikt, is dat voor het eerst sinds 2008. Toen werd het toernooi ook gewonnen, maar, zoals het cliché luidt: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst.

En als de wind meewerkt, is het in Marseille tijd voor de laatste zeildag. Bjarne Bouwer en Laila van der Meer varen de medalrace die gisteren werd afgelast en Annelous Lammerts gaat op jacht naar eremetaal in het kitefoilen.