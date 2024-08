AFP/EPA Tim Walz en J.D. Vance, de running mates bij de Amerikaanse verkiezingen in november

NOS Nieuws • vandaag, 11:55 Harris gaat met Walz voor aanvulling, Trump met Vance voor 'meer van zichzelf' Rikki Hendriks redacteur Online Rikki Hendriks redacteur Online

Nu de Democratische presidentskandidaat Kamala Harris haar running mate, Tim Walz, heeft gekozen, is het duidelijk welk viertal in november gaat strijden om het Witte Huis. Harris hanteert met haar keuze voor de 'likeable' Walz uit Minnesota een andere strategie dan haar Republikeinse tegenstander Donald Trump met J.D. Vance, zeggen Amerika-deskundigen.

De 60-jarige Walz was voorheen onder meer aardrijkskundeleraar. Daarnaast is hij een veteraan van de Nationale Garde, die in de VS wordt ingezet bij bijvoorbeeld natuurrampen. Sinds 2019 is hij gouverneur van Minnesota.

In het verleden werd bij de keuze van de vicepresidentskandidaat vaak gelet op het "vinden van een balans in de tandem", zegt Amerika-deskundige Koen Petersen tegen Nieuwsuur. "Een oude kandidaat koos een jongere running mate, of een progressieve kandidaat koos een wat conservatievere kandidaat om ook het bredere politieke spectrum af te dekken."

Om die reden werd al verwacht dat Harris zou kiezen voor een man. Bovendien spreekt Walz waarschijnlijk een andere kiezersgroep aan dan Harris.

'Down to earth'

Walz staat niet bekend als iemand die tot de elite van de west- of oostkust hoort. "Hij is een down to earth guy", zegt voormalig Amerika-correspondent Casper Thomas.

Bij verkiezingen stemden ook gematigde Republikeinen geregeld op Walz. Binnen zijn eigen partij is hij populair vanwege het progressieve beleid dat hij voert met bijvoorbeeld gratis ontbijt en lunch op scholen.

Harris moest voor haar rechterhand vooral op zoek naar iemand die zo dicht mogelijk staat bij de stemmers die president Biden aan de macht hebben geholpen, denkt Thomas. "Dat is een brede coalitie, met ook iets conservatievere kiezers die misschien niet altijd op de Democraten zullen stemmen, maar die dat wel overwegen."

Thomas denkt bijvoorbeeld aan laagopgeleide witte mannen uit het Midwesten en de belangrijke swing state Pennsylvania. "Harris is niet de natuurlijke voorkeurskandidaat van die kiezersgroep. Dat was Biden voor een aantal zeker wel."

De vicepresidentskandidaat kan ook een negatief effect hebben op de campagne, is te zien in deze video van Nieuwsuur:

3:44 Hoe belangrijk is de running mate?

Trump koos met Vance voor een andere strategie. De 40-jarige Vance staat bekend als zeer conservatief. Hij is bijvoorbeeld uitgesproken anti-abortus en is vóór het gezin als hoeksteen van de samenleving.

Volgens Amerika-kenner Raymond Mens maakte Trump de keuze voor Vance "uit zelfvertrouwen". Trump koos Vance nog voordat Biden uit de verkiezingsstrijd stapte, en vlak na de moordaanslag op de presidentskandidaat. "Omdat hij jonger is kan je zeggen: hij kan zijn troonopvolger zijn."

Thomas voegt daaraan toe dat Trump met Vance voor "meer van zichzelf" gaat. "Hij kiest niet voor een aanvullingskandidaat, maar zet juist dubbel in op zijn conservatieve agenda."

George Floyd

Vance gaat er net als Trump "met gestrekt been in", zegt Mens. Zo kwamen opmerkingen van Vance uit 2021 onlangs weer bovendrijven; hij noemde Harris en andere Democraten "een stel kinderloze kattenvrouwtjes die ongelukkig zijn met hun eigen leven".

Het Republikeinse kamp vreesde dat die opmerkingen verkeerd zouden vallen bij onder anderen vrouwelijke kiezers en Trump zag zich genoodzaakt zijn running mate te verdedigen en de schade te beperken. Die rollen zijn doorgaans juist andersom.

Trump benadrukte in een interview met Fox News dat hij mensen zonder kinderen niet lager inschat. "Je bent net zo goed en in veel gevallen veel beter dan iemand die in een gezinssituatie zit."

Maar ook Walz als running mate is niet geheel risicoloos. Hij kreeg in 2020 als gouverneur te maken met de gewelddadige dood van George Floyd, een zwarte man die in Minneapolis gedood werd door een witte agent die minutenlang zijn knie op zijn nek had gedrukt.

Na zijn dood braken in Minneapolis, en later ook wereldwijd, felle protesten uit. "Republikeinen kunnen dat gebruiken en gaan roepen dat hij de steden laat branden als de chaos losbarst", zegt Thomas.

In debat?

Hoe de keuzes voor de running mates gaan uitpakken, moet blijken op 5 november. Voor die tijd wordt verwacht dat niet alleen Trump en Harris nog met elkaar gaan debatteren, maar Vance heeft ook Walz uitgedaagd tot een debat.

Hij heeft hem naar eigen zeggen geprobeerd te bellen, maar kreeg de voicemail. "Hij nam niet op, maar ik zei gewoon: 'Gefeliciteerd, ik kijk uit naar een stevig gesprek en geniet van de rit.'"