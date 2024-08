Inter Visual Studio Hulpdiensten bij het deels ontruimde winkelcentrum

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 11:41 • Aangepast vandaag, 15:09 Winkels Heerhugowaard ontruimd wegens instortingsgevaar

Een aantal grote winkels in Heerhugowaard is vandaag urenlang ontruimd geweest nadat er een scheur in de vloer van een supermarkt was ontdekt. Uit een eerste bouwkundig onderzoek bleek rond 14.00 uur dat er geen instortingsgevaar bestaat. Wel wordt voor alle zekerheid de vloer van de supermarkt gestut met stalen palen voordat de winkels weer open kunnen.

Een supermarkt en zes andere grote winkels, waaronder vestigingen van Dekamarkt. Action, Bruna en Intertoys werden vanochtend ontruimd nadat een medewerker van een supermarkt zag dat er hoogteverschil zat tussen de vloertegels.

"Er zat een scheur over de volle lengte van de supermarkt", aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio bij NH. Toen de medewerkers daarna in de parkeergarage onder het winkelcentrum gingen kijken, ontdekten ze daar meerdere scheuren in het plafond. Ook de parkeergarage werd toen afgesloten.

Deel ontruimd

In winkelcentrum Middenwaard zitten meer dan 150 winkels. Een groot deel daarvan kon wel openblijven omdat ze in andere, losstaande gebouwen zitten.

Bouwkundigen hebben samen met de aannemer onderzocht in hoeverre de scheuren een gevaar voor de constructie van het gebouw vormen. Daaruit blijkt nu dat er geen instortingsgevaar bestaat, maar dat er wel stempels - stalen palen - geplaatst moeten worden om de vloer van de supermarkt te ondersteunen.

NH Media De stempels liggen klaar om te stutten

Het is nog onbekend of naast de winkels ook de afgesloten parkeergarage weer opengaat. In de garage staat een aantal auto's geparkeerd.