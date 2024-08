AFP Harris en Walz komen samen de zaal in Philadelphia binnen waar hun partij een rally houdt

NOS Nieuws • vandaag, 05:33 Harris' running mate Walz haalt in eerste toespraak uit naar Trump en Vance

In een staat waar het over drie maanden bij de verkiezingen spannend gaat worden, hebben de Democratische presidentskandidaat Kamala Harris en haar running mate Tim Walz hun eerste gezamenlijke campagnebijeenkomst gehouden. In Pennsylvania haalden ze in toespraken voor hun eigen achterban uit naar hun Republikeinse tegenstrevers Donald Trump en J.D. Vance.

"Wij zijn de underdogs in deze race, maar wij hebben het momentum", zei Harris na onder luid gejuich met Walz te zijn opgekomen. "En ik weet precies waar we mee te maken hebben." Ze wees op haar jarenlange ervaring als aanklager in Californië. "Ik heb het opgenomen tegen allerlei soorten daders, zoals bedriegers en fraudeurs. Ik ken het type Donald Trump." In de zaal klonken geregeld leuzen als "lock him up" (sluit hem op) en "not going back" (niet nog een keer Trump).

Sofasneer

In zijn toespraak richtte Walz zijn pijlen op de Republikeinse vicepresidentskandidaat J.D. Vance, net als hij afkomstig uit het Midden-Westen, de regio waar voor beide partijen veel op het spel staat. "Net als alle normale mensen met wie ik in het binnenland ben opgegroeid, studeerde J.D. aan Yale, liet hij zijn carrière financieren door miljardairs uit Silicon Valley en schreef hij vervolgens een bestseller waarin hij kritiek uitte op de mensen uit het gebied waar hij opgroeide", zei Walz sarcastisch.

AFP In zijn eerste toespraak als running mate haalde Walz uit naar de Republikeinse tegenstrevers

De 60-jarige gouverneur van Minnesota speelde vervolgens in op een verzonnen anekdote over Vance die de afgelopen week viraal is gegaan. "Ik kan niet wachten om met hem in debat te gaan - als hij tenminste opstaat van de bank", sneerde Walz. Online claimde iemand, inclusief paginaverwijzing, dat Vance in zijn biografie opmerkelijke seksuele handelingen op een bank had beschreven, maar dat bleek allemaal uit de duim gezogen.

Wie is de running mate van Harris en wat is zijn rol? Nieuwsuur zocht het uit:

9:27 Tim Walz is de running mate van Kamala Harris

Walz viel ook de Republikeinse presidentskandidaat Trump aan en beschuldigde hem ervan te zorgen voor "chaos en verdeeldheid". "Donald Trump vecht niet voor jou of je familie", zei Walz. "Hij zat nooit aan een keukentafel zoals waar ik ben opgegroeid, waar we ons afvroegen hoe we de rekeningen gingen betalen. Hij zat in zijn countryclub in Mar-a-Lago en dacht na over hoe hij de belastingen kon verlagen voor zijn rijke vrienden."

'Radicaal-links'

Walz zette Harris neer als een politiek alternatief voor Trumps politiek. "Ze gelooft in de mogelijkheid voor ieder individu om in de middenklasse terecht te komen, in de belofte van Amerika." Hij bedankte Harris voor haar vertrouwen in hem en "misschien nog wel meer voor het terugbrengen van de vreugde" in de campagne. Binnen de Democratische Partij was toenemend chagrijn ontstaan over de kandidatuur van president Biden, die vorige maand plaatsmaakte voor Harris.

Trump bestempelde Harris en Walz op zijn eigen socialemediaplatform als "het meest radicaal-linkse duo in de Amerikaanse geschiedenis" en suggereerde dat Biden spijt moet hebben van zijn besluit om uit de verkiezingsrace te stappen.