Parijs Vandaag: 7 augustus 2024

vandaag, 00:02 Parijs vandaag: Klaver, Smidt en hockeysters op jacht naar finaleplek

Elke olympische dag beginnen we met het programma. Wanneer komen de Nederlanders in actie? Wat staat er nog meer te gebeuren? Volg alles ook in ons liveblog en via een livestream. Vandaag dag 12. Klik hier voor het volledige programma.

Het is de dag van de halve finales voor een aantal Nederlanders in Parijs. De hockeysters gaan proberen het voorbeeld van de mannen te volgen. De regerend olympisch kampioenen treden om 14.00 uur aan in de halve finale tegen Argentinië.

Het avondprogramma speelt zich af op de atletiekbaan, waar Nick Smidt en Lieke Klaver in actie komen. Smidt wil zich om 19.35 uur, net zoals Femke Bol, plaatsen voor de finale van de 400 meter horden.

Om 20.45 uur loopt Klaver, die afgelopen weekend goud pakte op de gemengde 4x400 meter, haar halve finale op de 400 meter.

En er is meer atletiek deze woensdag. Maayke Tjin-A-Lim en Nadine Visser lopen vanaf 10.15 uur hun eerste heats op de 100 meter horden. Een klein uurtje later komt Mike Hoppen de baan op in de eerste ronde van de 5.000 meter. Ook Ryan Clarke begint aan zijn toernooi in de eerste ronde van de 800 meter.

Golf

Tegen die tijd heeft golfster Anne van Dam al afgeslagen op Le Golf National voor de eerste ronde in het vrouwelijke golftoernooi. Van Dam begint om 09.11 uur aan het olympisch golftoernooi, waar Nederland een soap-achtige aanloop voor had.

AFP Anne van Dam

Joost Luiten, de hoogst geklasseerde golfer van Nederland, mocht niet naar de Spelen van de Nederlandse Golf Federatie. Tot verontwaardiging van Luiten zelf - en Van Dam overigens.

Kanosprint

Voor een heel andere tak van sport kun je tijdens het golfen terecht op het Stade Nautique. Vorige week het domein van de roeiers, maar nu van de kanovaarders. De Nederlandse Ruth Vorsselman en Selma Konijn gaan vanaf 09.30 uur het water op voor de individuele kanosprint.

Als ze de kwartfinales halen, komen ze om 13.30 uur weer het water op. Dinsdag plaatsten ze zich als duo al knap voor de halve finales.

Zeilen

En zou het eindelijk gaan waaien in Marseille? Zo ja, dan vaart Annelous Lammerts vandaag vanaf 12.00 uur series in de kitefoil. Even later is het dan tijd voor de medalrace van Marit Bouwmeester, waarna zij officieel haar al gewonnen gouden medaille in de ILCA6 zal krijgen.

ANP Marrit Bouwmeesetr wacht op wind

Daarna is het om 14.40 uur de beurt aan Laila van der Meer en Bjarne Brouwer in de medalrace van de Nacra-17. Zij staan vijfde en kunnen niet meer stijgen in het klassement.

Baanwielrennen

Het toernooi op de wielerbaan is in volle gang. Om 12.45 uur rijden Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland de kwalificatie voor de sprint, vanaf 14.30 uur volgt de eerste ronde en later op de avond zijn nog de achtste finales.

Om 13.26 uur komen Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet in actie in de eerste ronde van de keirin. Medaillekansen zijn er nog niet. Het is zo'n dag waarop niets te winnen is en alles te verliezen.