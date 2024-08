Reuters Sinwar op een foto uit 2021

NOS Nieuws • vandaag, 21:46 Brein achter 7 oktober Yahya Sinwar wordt hoogste leider van Hamas

Hamas heeft Yahya Sinwar aangesteld als nieuwe leider van de Palestijnse militante beweging. Sinwar was tot voor kort alleen de hoogste bevelhebber in de Gazastrook. Hij volgt Ismail Haniyeh op, die vorige week werd gedood in de Iraanse hoofdstad Teheran.

Sinwar wordt beschouwd als het brein achter de terreuraanslagen van 7 oktober. Bij die aanval werden in Israël 1200 burgers en militairen door terroristen gedood, zo'n 250 mensen werden ontvoerd. Sinds die aanslagen is Sinwar niet meer in het openbaar gezien.

Gezien in Gaza

De 61-jarige Palestijnse leider zou zich schuilhouden in het omvangrijke tunnelnetwerk onder Gaza. Het Israëlische leger heeft in februari beelden vrijgegeven waarop ondergronds Sinwars silhouet te zien zou zijn. Een vrijgelaten gijzelaar heeft gezegd dat ze het kopstuk van de terreurorganisatie heeft gezien tijdens haar gevangenschap in Gaza. Verder ontbreekt elk spoor van de meestgezochte man in de Palestijnse enclave.

In deze afbeelding zie je dat Sinwar al de hoogst overgebleven leider van Hamas was. Mohammed Deif, de militaire leider van de militante tak, is volgens Israël recent gedood bij een luchtaanval. Zijn dood is nog niet door Hamas bevestigd:

NOS

Analisten benadrukken dat Israël in het verleden al diverse Hamas-leiders heeft uitgeschakeld, maar dat de organisatie vrijwel onmogelijk volledig te verslaan is. Daarvoor leunt de beweging, die oproept tot gewapende strijd tegen de Israëlische bezetting, te sterk op guerrillatactieken.

De aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft verzocht tot een arrestatiebevel voor Sinwar. Hij wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor de moord op honderden Israëlische burgers. De ICC-aanklager wil overigens dat niet alleen leden van de top van Hamas worden aangehouden. Dat geldt ook voor Israëlische leiders, zoals premier Netanyahu. Zij worden verdacht van het plegen van oorlogsmisdaden bij de oorlog in Gaza.

Wie is Sinwar? Sinwar werd in 1962 geboren in het Khan Younis-vluchtelingenkamp in de Gazastrook. Zijn ouders kwamen uit de nu Israëlische stad Ashkelon, waar ze in 1948 vandaan verdreven werden tijdens de Nakba. Hij wordt gezien als politiek zwaargewicht binnen de in 1987 opgerichte terreurbeweging Hamas. De Palestijn bracht zo'n 23 jaar door in de gevangenis in Israël. In 2011 werd hij vrijgelaten bij een gevangenenruil. Zo'n zes jaar later werd Sinwar aangesteld als leider van Hamas in de Gazastrook.

De grote vraag is welke invloed Sinwars benoeming op het verloop van de onderhandelingen zal hebben. Zijn voorganger Haniyeh, die leefde in het buitenland, was als politiek leider direct betrokken bij gesprekken over een wapenstilstand in ruil voor vrijlating van de gijzelaars. Dat is onmogelijk voor Sinwar: vanwege zijn status als meestgezochte Palestijn kan hij zich niet in het openbaar vertonen.

Israël zat zeer waarschijnlijk ook achter de moord op Haniyeh in Teheran. Rond diezelfde tijd doodde het leger ook de hoogste militaire commandant van Hezbollah in Libanon. Zowel Iran als Hezbollah heeft wraak gezworen, maar het is nog onduidelijk hoe of wanneer ze gaan toeslaan. Daarmee zijn de spanningen in de regio in een week tijd fors opgelopen.