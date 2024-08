Pro Shots Rana Reider tijdens een training met Andre De Grasse

NOS Sport • vandaag, 16:34 Olympische accreditatie oud-coach Schippers ingetrokken na nieuwe beschuldigingen

Het Canadese olympisch comité (COC) heeft de accreditatie van atletiekcoach Rana Reider ingetrokken, twee dagen nadat The Times heeft gemeld dat hij ervan wordt beschuldigd vrouwelijke atleten seksueel en emotioneel te hebben misbruikt. Drie van hen hebben in de VS een zaak aangespannen tegen Reider, meldt de Britse krant.

De 'sprintgoeroe', zoals Reider wordt genoemd, mag in Parijs geen gebruik meer maken van de olympische faciliteiten en kan ook de atleten die hij begeleidt niet ondersteunen op wedstrijddagen.

Reider was op de Olympische Spelen in Parijs werkzaam als coach van onder anderen de Italiaan Marcell Jacobs, die in 2021 olympisch goud won op de 100 meter sprint, en Canadees Andre De Grasse, regerend olympisch kampioen op de 200 meter. Tussen 2014 en 2018 was Reider bondscoach van de Nederlandse Atletiekunie en coachte hij onder anderen Dafne Schippers.

ANP Dafne Schippers en Rana Reider in 2018 tijdens een trainingskamp

Reider zat tussen mei 2023 en mei 2024 al een schorsing uit vanwege een relatie die hij had met een atlete. Hoewel hij stelde dat dit een relatie met wederzijdse instemming was, was er volgens het Amerikaanse centrum voor veilige sport wel sprake van een verstoorde machtsbalans en dus een ongepaste relatie. Ten tijde van de relatie in 2014 was de atlete 18 en Reider 44.

'Slechte dag voor Olympische Spelen'

Het COC laat weten dat het zondagavond "nieuwe informatie over de gepastheid van Reiders accreditatie" heeft ontvangen. In samenspraak met de Canadese atletiekbond is daarop besloten hem de toegang tot de Spelen te ontzeggen.

De advocaat van Reider laat weten dat "het een slechte dag is voor de Olympische Spelen als de angst voor reputatieschade prioriteit krijgt boven de atleten." Volgens de advocaat zijn de atleten die nu zonder coach moeten racen de dupe van de maatregel.