ANP De Nederlandse hockeyers staan nog voor rust met 2-0 voor

NOS Sport • vandaag, 15:33 • Aangepast vandaag, 16:38 Hockeyers voor het eerst sinds 2012 naar olympische finale: 'Het is een jongensboek'

De Nederlandse hockeyers hebben zich op overtuigende wijze geplaatst voor de finale van de Olympische Spelen en zijn daardoor zeker van minimaal een zilveren medaille. In de halve finales in Parijs werd Spanje met 4-0 verslagen.

De finale is donderdag om 19.00 uur. De tegenstander is de winnaar van de andere halve finale tussen Duitsland en India, die vanavond om 19.00 uur tegen elkaar uitkomen.

Het is voor het eerst sinds 2012 dat de hockeyers weer in de olympische finale staan. Toen wonnen ze zilver.

Spanje, dat onder leiding staat van de voormalig bondscoach van Oranje Max Caldas, schakelde eerder verrassend titelverdediger België uit. In de poulefase won Nederland met 5-3 van de Spanjaarden.

Comfortabele voorsprong

Waar Nederland zich in die eerdere wedstrijd tegen Spanje vanuit een 0-2 achterstand moest terug knokken, had Oranje nu al snel een comfortabele 2-0 voorsprong. Die gaven de Nederlanders niet meer uit handen.

Dankzij een strafbal van Jip Janssen kwam Nederland in het eerste kwart op een 1-0 voorsprong. Die strafbal werd toegekend nadat Tjep Hoedemakers door een Spaanse verdediger werd gehinderd om te kunnen scoren.

Een ongenadig harde uithaal van Thierry Brinkman bracht Nederland daarna op 2-0. Het was Brinkmans eerste goal op dit olympisch toernooi.

Voor Hoedemakers was het even geen feest; hij kreeg een harde bal op z'n enkels en verliet strompelend het veld.

Reuters Nederland juicht na de 2-0 tegen Spanje

Oranje was de dominantere partij en speelde goed samen. Op slag van rust was het nog even spannend of Spanje een strafbal zou krijgen, maar de videoscheidsrechter zag daar geen reden toe.

Spaanse blunder

Vlak na rust zette Thijs van Dam de Nederlandse ploeg op een 3-0 voorsprong, met dank aan een Spaanse blunder in de verdediging. Van Dam kon zich helemaal vrijlopen in de cirkel en schoot de bal hard langs keeper Luis Calzado.

De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee kwam ook in de tweede helft geen moment in de problemen. Dat was mede te danken aan Pirmin Blaak, die de weinige Spaanse schoten op goal allemaal wist te keren. Zelfs met zijn tok.

Duco Telgenkamp tekende in het laatste kwart nog voor de 4-0 met een slim stuiterende bal, onhoudbaar voor keeper Calzado.

De laatste olympische titel van de hockeyers dateert van 2000. In Sydney was Delmee toen een van de spelers van Oranje.

Tranen en vechtlust

De bondscoach had na afloop tranen in z'n ogen. "Ik ben bij vlagen een beetje emotioneel, ik begin ook een beetje m'n zachte randjes te krijgen."

Delmee heeft drie jaar lang gebouwd en gekneed aan deze ploeg. Het resultaat daarvan dringt langzaam tot hem door. "Je begint met niks en krijgt een ploeg die door muren wil lopen. Dat is het jongensboek. Het allermooiste wat er is."

Goalmaker Telgenkamp zat juist nog vol adrenaline en liet het geen tranen, maar oneliners regenen. "We zijn een vechtploeg, we knallen met elkaar, we zijn ongelooflijk hongerig naar meer."

De steun van het publiek zweept de hele ploeg op. "Fantastisch. het is gewoon een soort Oranjelegioen."

Hoewel de hockeyers nog niet klaar zijn, verheugen ze zich al op donderdag. Jorrit Croon - die een dag na de finale 26 wordt: "Ik heb tegen de jongens gezegd dat ik maar één cadeau wil voor m'n verjaardag: olympisch goud."