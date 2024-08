Stevig herstel Japanse beurs na de zware verliezen van gisteren

De Japanse aandelenbeurs is flink in trek, na de grote verliezen van vooral gisteren. Vlak voor sluiting staat er een plus op de borden van de Nikkei-index van bijna 9 procent.

Daarmee lijkt de rust op de aandelenbeurs enigszins terug. Gisteren beleefde de Nikkei-index zijn slechtste dag sinds Zwarte Maandag in oktober 1987. De beurs verloor in een dag tijd 12 procent van z'n waarde.

Japanse beleggers leken ongerust over de renteverhoging die de centrale bank voor het eerst in lange tijd had doorgevoerd. Geld lenen en dat vervolgens in aandelen steken, was populair, omdat de rente 0 was.