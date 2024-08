Teamsprinters zetten favorietenstatus kracht bij, vrouwen strijden om brons

De Nederlandse baansprinters zijn in volle vaart begonnen aan de teamsprint op de Olympische Spelen. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland zetten hun koers voor prolongatie van de olympische titel in met een olympisch record.

De regerend olympisch, wereld- en Europees kampioenen legden de drie kwalificatierondes af in 41,279 seconden, slechts 0,054 boven hun eigen wereldrecord. Van den Berg, Lavreysen en Hoogland zijn favoriet om morgen goud te veroveren.

Op de teamsprint bij de vrouwen ligt er vanavond al een medaillekans. Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet kwamen als vierde uit de kwalificatie en waren vervolgens te snel voor China. Zij nemen het om 19.54 uur in de strijd om het brons op tegen Duitsland.

Van den Berg, Lavreysen en Hoogland verschijnen dinsdagavond weer op de baan in het velodrome van Saint-Quentin-en-Yvelines, aan de rand van Parijs.

De Oranje 'Bullet Train' rijdt dan in de eerste ronde tegen Canada. De twee snelste winnaars in die ronde rijden later op de avond de finale. De andere twee landen die hun duel winnen, strijden tegen elkaar om het brons.