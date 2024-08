AFP Evan Gershkovich

NOS Nieuws • vandaag, 18:15 Persbureau Bloomberg maakt excuses na breken embargo gevangenenruil

Persbureau Bloomberg heeft excuses aangeboden aan de Amerikaanse gevangenen die vorige week bij de ruil tussen Rusland en het Westen zijn vrijgelaten, onder wie journalist Evan Gershkovich van The Wall Street Journal. Het persbureau schond het embargo op het nieuws over de gevangenenruil, dat het Witte Huis alvast met een aantal media gedeeld had.

Bloomberg bracht de primeur donderdagochtend. Hoofdredacteur John Micklethwait schrijft nu in een verklaring aan de eigen medewerkers dat het nieuwsbericht de gevangenenruil in gevaar had kunnen brengen. Volgens CNN belde het Witte Huis die ochtend met Bloomberg met het verzoek om het bericht offline te halen, omdat de Amerikaanse gevangenen op dat moment nog niet waren vrijgelaten.

"Hoewel ons nieuwsbericht gelukkig geen gevolgen heeft gehad, was dit een duidelijke overtreding van onze eigen redactionele normen", schrijft Micklethwait.

Maatregelen

Het Amerikaanse persbureau heeft eerder ook al excuses gemaakt richting The Wall Street Journal, de krant waarvoor Gershkovich werkt. Die krant had het nieuws over zijn vrijlating als eerst moeten kunnen brengen, meent Micklethwait.

De hoofdredacteur meldt dat door de eigen ombudsman onderzoek gedaan is naar het voorval, en dat tegen meerdere betrokken medewerkers maatregelen worden genomen. Welke dat zijn, zegt hij niet. Het persbureau zal volgens hem ook zijn eigen werkwijze evalueren, "om te voorkomen dat zo'n fout nog een keer gemaakt wordt".