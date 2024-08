Beachvolleybal-duo Stam/Schoon geeft ruime voorsprong weg in achtste finale

Katja Stam en Raïsa Schoon zijn in de achtste finales uitgeschakeld op het olympisch beachvolleybaltoernooi. Het Nederlandse duo stond diep in de tweede set op een comfortabele voorsprong, maar liet zich verrassen door het Spaanse koppel Daniela Álvarez Mendoza / Tania Moreno Matveeva: 21-18, 19-21, 13-15.

Pijnlijke uitschakeling voor Stam en Schoon: 'Zat een stijgende lijn in toernooi'

Favorietenstatus

De Nederlanders hadden moeite de favorietenstatus waar te maken. In de eerste twee sets kwamen Schoon en Stam op een achterstand van enkele punten, waarna ze een time-out aanvroegen.

De time-outs sorteerden aanvankelijk effect. Zeker in de eerste set, waarin de eerste drie punten allemaal naar Álvarez Mendoza/Moreno Matveeva gingen. De Nederlanders wisten die set alsnog te winnen (21-18), en ook in de tweede set kwamen ze op een 18-14 voorsprong.

Waar de overwinning bijna binnen leek, kantelde het momentum in de wedstrijd volledig in Spaans voordeel. Na een reeks van zes punten op rij sloegen de Spaanse dames zich naar de winst in set twee.