Tropische storm Debby ontwikkelt zich tot orkaan en raast richting Florida

De Amerikaanse staten Florida, Georgia en South Carolina bereiden zich voor op de tropische storm Debby. Deze storm ontwikkelt zich volgens het National Hurricane Center (NHC) tot een orkaan en komt waarschijnlijk maandagmiddag, lokale tijd, aan land in het noordwesten van Florida.

Volgens het NHC worden er windsnelheden van meer dan 100 kilometer per uur gemeten. Debby trekt maandag vermoedelijk naar het oosten over het noorden van Florida. De kustgebieden van de staten Georgia en South Carolina krijgen waarschijnlijk te maken met grote hoeveelheden regen. Ook wordt gewaarschuwd voor overstromingen van de rivieren Ochlockonee en Suwannee.

"Er worden echt verbazingwekkende regenhoeveelheden voorspeld, en verbazingwekkend bedoel ik op een negatieve manier", zei NHC-directeur Michael Brennan. In totaal zou er volgens Brennan 760 millimeter water kunnen vallen.

De burgemeester van Savannah sprak op een persconferentie van "een enorme storm" die in aantocht is. "Het woord 'historisch' kan hier niet genoeg benadrukt worden."

Noodtoestand uitgeroepen

De gouverneurs van Florida, Georgia en South Carolina hebben de noodtoestand uitgeroepen. Ron DeSantis van Florida waarschuwde dat Debby "aanzienlijke overstromingen" in het noorden en midden van de staat kan veroorzaken.

In de stad Tampa, Florida, hebben de autoriteiten 30.000 zandzakken uitgedeeld. En in Steinhatchee, in dezelfde staat, waren inwoners vandaag bezig met het verplaatsen van spullen naar hoger gelegen gebied.