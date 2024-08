Reuters

NOS Sport • vandaag, 19:03 Hockeyers door naar halve finales, waarin het Spanje van oude bekende Caldas wacht

De Nederlandse mannen hebben de halve eindstrijd van het olympisch hockeytoernooi bereikt. In de kwartfinales rekende de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee af met Australië: 2-0.

Nederland kwam in de tweede helft op voorsprong via Duco Telgenkamp, die vanuit een strafcorner met een tip-in de score opende. Telgenkamp tekende daarmee voor zijn zesde treffer in het hockeystadion Yves-du-Manoir van Parijs. Thijs van Dam rondde daarna een fraaie solo doeltreffend af.

Het was de derde keer op rij dat Oranje op de 'Aussies' stuitte in de kwartfinales van de Olympische Spelen. In 2016, in Rio de Janeiro, won Nederland met 4-0. Drie jaar geleden in Tokio eindigde het duel in 2-2 en wonnen de Australiërs vervolgens na shoot-outs.

Nederland speelt dinsdag in de halve finales tegen Spanje, dat onder leiding staat van Max Caldas. De ploeg van de voormalige bondscoach van Oranje schakelde eerder op zondag verrassend titelverdediger België uit. In de poulefase won Nederland met 5-3 van de Spanjaarden.

ANP Seve van Ass zet zijn tegenstander op het verkeerde been

Het laatste olympische succes van de Nederlandse hockeymannen dateert van Londen 2012, toen de ploeg als tweede eindigde achter Duitsland.

De laatste keer dat Nederland erin slaagde olympisch goud te veroveren, was bijna een kwart eeuw geleden. Tijdens de Millennial Games van 2000 in Sydney won Oranje, dat destijds onder leiding stond van Maurits Hendriks, in de finale na een strafballenserie met 5-4 van Zuid-Korea.

Vier jaar daarvoor, in Atlanta, versloeg Nederland dankzij drie benutte strafcorners in de eindstrijd Spanje met 3-1.