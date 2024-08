Reuters Relschoppers in Rotherham raakten slaags met de politie

NOS Nieuws • vandaag, 18:30 Premier Starmer zegt hard op te treden na nieuw geweld in Engelse steden

Na nieuwe onlusten in Engeland heeft de Britse premier Starmer in een toespraak de "extreemrechtse gewelddadigheden" veroordeeld. Hij beloofde dat hij er alles aan zal doen om de relschoppers voor de rechter te krijgen.

"Dit is geen protest, dit is georganiseerd geweld en dat hoort niet thuis op straat of online", zei hij. Hij veroordeelde met name de aanval op een asielopvang in Rotherham en zei dat degenen die aan het geweld meedoen daar spijt van zullen krijgen.

In meerdere steden in Engeland is de politie vanmiddag slaags geraakt met relschoppers. Bij een hotel waar asielzoekers worden opgevangen in de stad Rotherham is de politie aangevallen en zijn ramen ingegooid.

0:58 Asielopvang in Rotherham bestormd

De politie probeerde radicaal-rechtse relschoppers tegen te houden die het hotel wilden binnendringen, maar volgens een verslaggever van de BBC zijn er toch mensen in geslaagd naar binnen te gaan. Veel van hen dragen bivakmutsen. Zeker één agent is gewond geraakt. Volgens Starmer stonden bewoners en personeel doodsangsten uit toen het hotel in de Noord-Engelse stad werd bestormd.

De onrust brak uit na demonstraties van zowel antiracisten als tegenstanders van immigratie. Op beelden is te zien dat een cordon ME'ers met schilden probeerde projectielen af te weren die naar hen werden gegooid, zoals stukken hout, flessen, stoelen en brandblussers. Er is ook een brandje in een vuilnisbak te zien vlak bij de ingang van het gebouw.

Flessen en stenen

Ook in de noordoostelijke stad Middlesbrough staan de politie en relschoppers tegenover elkaar. Meer dan 300 demonstranten lopen door de stad met spandoeken en roepen leuzen tegen migratie. Ze werden begeleid door de politie, maar braken door de beveiliging heen en vernielden taxi's. Ze gooiden met stenen en flessen naar de agenten. Zeker twee demonstranten werden gearresteerd.

In het centrum van Bolton kwam het tot een confrontatie tussen twee groepen demonstranten. De protesten begonnen vreedzaam, maar het liep uit de hand toen een groep met bivakmutsen en zwarte gezichtsmaskers "allahu akbar" begon te roepen toen ze bij het stadhuis aankwamen.

Een andere groep stond daar met Engelse vlaggen te zwaaien. Op een gegeven moment begonnen enkele demonstranten met eieren naar de politie te gooien, waarna de oproerpolitie ingreep met wapenstokken in de aanslag en politie te paard in de buurt.

De beide groepen trokken naar een andere straat, waar ze gescheiden door een politiecordon flessen, stoeptegels en vuurwerk naar elkaar begonnen te gooien. Er is een grote politiemacht aanwezig om beide partijen uit elkaar te houden.

De protesten braken uit na het doodsteken van drie jonge meisjes in de Engelse stad Southport afgelopen maandag.