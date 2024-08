Luciano de Graaf Het toestel is aan de grond gezet in een maïsland aan de Noord Emperweg

In samenwerking met Omroep Gelderland NOS Nieuws • vandaag, 18:01 Lesvliegtuigje maakt noodlanding in maïsveld bij Voorst

Een piloot van een vliegtuigje heeft vanmiddag een noodlanding gemaakt in een maïsveld bij Voorst in Gelderland. De piloot, een 28-jarige Belg die een opleiding tot piloot volgt, was de enige inzittende en bleef ongedeerd.

Het toestel is aan de grond gezet in een maïsland aan de Noord Emperweg buiten het Gelderse dorp. Wat er mis ging in het vliegtuigje, wordt onderzocht.

Hulpdiensten werden vanmiddag gealarmeerd vanwege een vliegtuig in de problemen. Uit voorzorg werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon rechtsomkeert maken toen bleek dat de piloot niet gewond was, schrijft Omroep Gelderland.

Lesvliegtuigen

Eerder deze week raakte ook een ander vliegtuigje in Gelderland in de problemen. Het lesvliegtuig maakte dinsdag bij Nunspeet een noodlanding in een weiland. De twee inzittenden, een instructeur en een leerling, bleven ongedeerd. Het vliegtuig is eigendom van vliegschool Mission Aviation Training Centre in Teuge.

Een dag later stortte op de A58 tussen Breda en Roosendaal een lesvliegtuig neer. Daarbij kwam de piloot, een 67-jarige man uit Roosendaal, om het leven. Hij was de enige inzittende.