Minderjarige zonder rijbewijs crasht met auto en beschadigt huis

Bij een ongeluk in Kaatsheuvel heeft een auto vanochtend een geparkeerde auto geramd en een huis beschadigd. De bestuurder was minderjarig. In de auto zaten nog twee anderen.

Alcohol en drugs

De bestuurder was nog geen 18 jaar. Bovendien had hij geen rijbewijs, laat de politie weten. Ook had hij alcohol gedronken en drugs gebruikt. "Wonder boven wonder zijn er geen gewonden gevallen,", aldus de politie.