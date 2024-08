Beeld Anne Frank en andere monumenten in Amsterdam beklad: 'Free Gaza'

In samenwerking met

Drie beelden in Amsterdam-Zuid zijn beklad met rode verf en bespoten met de tekst 'Free Gaza'. Onder meer het beeld van Anne Frank op het Merwedeplein is besmeurd. De handen zijn rood gemaakt.

Een voorbijganger ontdekte de bekladding op het Merwedeplein vanochtend, zegt een woordvoerder van de politie. De gemeente gaat het beeld schoonmaken en de politie is een onderzoek gestart. Getuigen wordt verzocht zich te melden, schrijft stadsomroep AT5 .

Nog drie beelden in stadsdeel Amsterdam-Zuid zijn beklad. Ook op het beeld van Indiase vrijheidsleider Mahatma Gandhi op de nabijgelegen Churchilllaan en een verzetsmonument op de Apollolaan is rode verf te zien, en de tekst 'Gaza'. Dat geldt ook voor het beeld van een jongen met konijnen, op het Muzenplein.

De politie onderzoekt of de verschillende bekladdingen bij elkaar horen. Er wordt nu gesproken nu met getuigen, en de politie roept andere getuigen op zich te melden. Over een verdachte kan de politie nog geen uitspraken doen.

80 jaar geleden

Voor het beeld van Anne Frank is het de tweede bekladding in korte tijd. Begin juli gebeurde dat ook al: toen werden de voeten roodgemaakt en was op de sokkel het woord 'Gaza' gespoten.