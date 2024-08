ANP Nyls Korstanje hijgt uit

NOS Sport • vandaag, 20:39 Zwemmer Korstanje grijpt naast medaille op 100 vlinder, Milak pakt goud

Zwemmer Nyls Korstanje is als zesde gefinisht in de finale van de 100 meter vlinderslag. De man die vrijdag in de halve finale zijn eigen Nederlands record terugbracht van 50,78 tot 50,59 tikte in de eindstrijd aan in 50,83.

Het goud was voor Kristof Milak uit Hongarije (49,90). Hij bleef daarmee het Canadese duo Josh Liendo (49,99) en Ilya Kharun (50,45) voor.

De 25-jarige Korstanje was de vierde Nederlander in de geschiedenis die zich plaatste voor de olympische finale op de 100 vlinder. In 1980 tikte Cees Vervoorn in Moskou als vierde aan. Londen 2012 resulteerde in een zesde plaats voor Joeri Verlinden.

In de halve finale van de 50 vrij eindigde Valerie van Roon als twaalfde. Ze tikte aan in 24,67. Daarmee kwam ze tekort voor een plek in de finale van zondag, de laatste dag van het olympisch zwemtoernooi in Parijs.

De Zweedse Sarah Sjöström, kersvers olympisch kampioene op de 100 vrij, nam alvast een voorschot op de titel over 50 meter borstcrawl. Haar 23,66 betekende een olympisch record. Met die tijd was ze bovendien slechts vijf-honderdsten van een seconde verwijderd van haar eigen wereldrecord, dat dateert uit de zomer van 2023.

De Amerikaanse Gretchen Walsh eindigde als tweede (24,17), Katarzyna Wasick uit Polen tekende voor de derde tijd van de avond: 24,23.