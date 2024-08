To Lam benoemd tot nieuwe leider Communistische Partij in Vietnam

Correspondent Zuidoost-Azië Mustafa Marghadi:

"Het presidentschap is vaak de opstap naar secretaris-generaal van de Communistische Partij in Vietnam. Maar het is wel verrassend dat To Lam zo snel alle neuzen dezelfde kant op heeft gekregen, namelijk binnen twee weken. De verwachting was dat het een machtsstrijd zou worden om te kijken wie de plek van de overleden Phu Trong zou overnemen. Maar Lam is dus snel de definitieve leider van Vietnam geworden.

De hoop is dat de stabiliteit in het land nu herstelt. De politieke instabiliteit heeft de economie best wel wat schade gedaan. Vietnam groeit heel rap, vijf procent per jaar, maar deskundigen zeggen dat het in potentie zeven procent zou kunnen - en misschien wel moeten - zijn. Investeerders werden een beetje huiverig vanwege al het politieke gerommel. Het is dus van groot belang dat Lam de politieke situatie kalmeert om de economische groei van het land niet in de weg te zitten.

Lam zei dat hij niets wilde veranderen aan de buitenlandse politiek. De economie wordt zijn absolute prioriteit. Hij gaat zich richten op de sociaaleconomische ontwikkeling van het land, want Vietnam is hard op weg om in 2030 een zogenoemd 'middeninkomenland' te worden. Dat betekent dat ongeveer de helft van het land een middeninkomen heeft. In 2045 wil Vietnam dat ongeveer de helft van de bevolking een hoog inkomen heeft. Het aantrekken van buitenlandse investeringen, veel exportproducten fabriceren en hoogtechnologische ontwikkelingen naar het land brengen is daarom van belang.

Lam wil zich verder gaan richten op de anti-corruptiecampagne, die de vorige leider Phu Trong was gestart en waar Lam al leiding aan gaf. Zo hoopt hij de stabiliteit binnen de partij te behouden, zoveel mogelijk macht naar zich toe te trekken en de economie te laten groeien."