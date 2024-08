X - NEXTA Een explosie bij het vliegveld van Morozovsk

NOS Nieuws • vandaag, 14:15 • Aangepast vandaag, 17:34 Oekraïne valt Russische doelen aan, 'onderzeeër in haven Krim laten zinken'

Het Oekraïense leger claimt een Russische onderzeeër te hebben laten zinken en een luchtverdedigingssysteem te hebben beschadigd. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om vier luchtverdedigingssystemen die staan op De Krim, en om de onderzeeër 'Rostov aan de Don' in de havenstad Sevastopol op de Krim.

Eerder vandaag zei het Oekraïense leger dat het een Russische vliegveld, Morozovsk, had aangevallen. Daarbij was volgens het leger een munitiedepot geraakt waar geleide bommen lagen opgeslagen.

Het Russische persbureau Tass bevestigt dat het gebied vannacht is aangevallen door 55 Oekraïense drones, al spreekt het Russische ministerie van Defensie over 75 drones. De gouverneur van het gebied zegt dat er geen gewonden zijn gevallen. De aanval op de onderzeeër en de luchtverdedigingssystemen zijn nog niet bevestigd.

Vliegveld Morozovsk, waar de gevechtsvliegtuigen staan, ligt in de regio Rostov die grenst aan Oekraïne. De Oekraïense president Zelensky schrijft op Telegram dat Russische gevechtsvliegtuigen moeten worden vernietigd, "waar ze zich ook bevinden".

Ook noemt hij het aanvallen van Russische vliegvelden "redelijk eerlijk". "Dit is de enige manier om op realistische wijze bescherming te bieden aan ons volk. Alleen al deze week gebruikte Rusland meer dan 600 geleide bommen tegen Oekraïne."

Bij Oekraïense aanvallen zouden vannacht ook oliedepots en andere opslagplaatsen voor brandstof in de Russische regio's Rostov, Bolgorod en Koersk zijn getroffen. Dat brandstoftanks in Rostov in brand zijn gevlogen na een nachtelijke drone-aanval wordt ook bevestigd door het Russische persbureau Tass.



Dit zijn beelden van de explosie na de aanval op het vliegveld Morozovsk:

De gouverneur van de regio Bolgorod meldt op Telegram dat er een oliedepot is geraakt bij een droneaanval. Een van de tanks vloog volgens Gladkov in brand. De brandweer wist het vuur snel te blussen en er vielen geen slachtoffers, schrijft hij.

Eerder dit jaar wist Oekraïne meerdere gevechtsvliegtuigen op de Morozovsk-basis te vernietigen, meldde persbureau Reuters destijds op basis van Oekraïense bronnen. Daarbij zouden zes Russische vliegtuigen zijn vernietigd en nog eens acht toestellen zwaar beschadigd zijn geraakt.

Nederlandse F16's

Oekraïne is vrij succesvol met het aanvallen van dit soort strategische doelen in Rusland, zegt defensiespecialist Patrick Bolder in het NOS Radio 1 Journaal. Maar aan het front verliezen de Oekraïense troepen juist terrein, onder andere in de regio Donetsk.

Deze week kwamen de eerste F-16's aan in Oekraïne, waar president Zelensky al lange tijd om vraagt. Volgens The Times zijn er zes gevechtsvliegtuigen door Nederland geleverd. Maar deze F-16's zullen niet direct een enorm verschil maken in de oorlog, zegt Bolder. Hij verwacht dat ze in eerste instantie niet worden ingezet in de aanval, maar om de eigen luchtverdediging te versterken.

"Oekraïne heeft een groot aantal luchtverdedigingssystemen, ook door het Westen geleverd. De Patriot is daar de meest aansprekende van. Maar Oekraïne is zo groot dat er altijd wel gaten in die luchtverdediging zitten. Die F-16 zou je kunnen proberen in te zetten om daar kruisraketten proberen tegen te houden en neer te schieten."

Met behulp van de gevechtsvliegtuigen kan ook mogelijk de Russische luchtverdediging worden verzwakt, zegt Bolder. "Als je dat hebt bereikt, kun je ook meer vrijheid in de lucht genereren voor de F-16's." Pas daarna kunnen ze volgens hem de grondtroepen gaan ondersteunen in de aanval.