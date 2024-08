Gewonden bij explosie Nürburgring, zes uur durende race gaat vandaag door

Bij een explosie vannacht in een gebouw op de Nürburgring in Duitsland zijn 22 mensen gewond geraakt, van wie vier zwaargewond. Waarschijnlijk ontplofte er een fles met perslucht achter een box in de paddock op het racecircuit, waar de teams op dat moment hun auto's aan het voorbereiden waren, zegt de politie na een eerste onderzoek.