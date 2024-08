Lef is terug bij hockeysters, die laatste groepsduel van Japan winnen

De Nederlandse hockeysters hebben met gemak hun laatste wedstrijd in de groepsfase gewonnen van Japan: 5-1. De regerend Europees en wereldkampioen is op deze Olympische Spelen nog ongeslagen.

Nederland had zich al geplaatst voor de knock-outfase en is nu als groepswinnaar door naar de kwartfinales, die maandag beginnen. Nederland treft dan Groot-Brittannië, de nummer vier uit poule B.

Het was geen monsterzege, zoals in de uitzwaaiwedstrijd waarin Japan dertien treffers om de oren kreeg (13-1). Maar in vergelijking met eerdere wedstrijden op deze Spelen, liep het beter bij Oranje. De hockeysters speelden met meer lef, iets waar bondscoach Paul van Ass na de nipt gewonnen wedstrijd tegen Duitsland flink op gehamerd had.