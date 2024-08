Hawaï schikt voor 4 miljard dollar na dodelijke natuurbranden van vorig jaar

Vuur kon zich snel verspreiden

Ook wist het bedrijf dat de struiken en grassen onder de palen in brand konden vliegen en het vuur zich door de droogte extreem snel zou verspreiden. De natuurbranden legden de historische plaats Lahaina van 13.000 inwoners bijna volledig in de as. In totaal kwamen meer dan honderd mensen om het leven.