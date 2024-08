NOS Sport • vandaag, 00:13 Parijs vandaag: Florijn en Van Dorp azen op meer roeigoud, Van der Poel ook in actie

Elke olympische dag beginnen we met het programma. Wanneer komen de Nederlanders in actie? Wat staat er nog meer te gebeuren? Volg alles ook in ons liveblog en via een livestream. Vandaag dag 8. Klik hier voor het volledige programma.

Het kan een mooie dag worden voor de Nederlandse equipe in Parijs. Karolien Florijn hoopt een al uiterst succesvolle roeiweek nog mooier te maken in haar finale voor de skiff. En op het Parijse asfalt gaat Mathieu van der Poel, samen met ploeggenoten Dylan van Baarle en Daan Hoole, op jacht naar de titel op de weg.

Daar blijft het niet bij qua finales voor Nederland, zeker niet in of op het water. Simon van Dorp (skiff) en de Holland Acht varen ook finales. In de avond zwemt Nyls Korstanje zijn belangrijkste race op de 100 meter vlinderslag. In de halve finale maakte Korstanje indruk met een Nederlands record en de vierde tijd van iedereen.

Eerder op de dag zwemmen Kim Busch en Valerie van Roon in de series van de 50 meter vrij en de Nederlandse mannen- en vrouwenploeg komen uit in de series van de 4x100 meter wisselslag. De gemengde ploeg is al geplaatst voor de finale, later op de avond.

ANP Nyls Korstanje

In Marseille begint Luuc van Opzeeland in de kwartfinale van de iQFoil-medalraces en zal Marit Bouwmeester proberen haar goede start van het IlCA 6-toernooi vervolg te geven.

Atletiek en kans op eerherstel

De eerste atletiekfinales voor de Nederlanders staan ook op het programma. Iets voor 21.00 uur is het tijd voor de 4x400 meter gemengde estafette en aansluitend vinden voor Sven Roosen en Rik Taam de laatste onderdelen van de tienkamp plaats.

Om 21.10 uur staat bovendien het koningsnummer voor de vrouwen op het programma: de 100 meter.

Voor de Nederlandse judoploeg is de gemengde landenwedstrijd de kans op eerherstel. De individuele toernooien verliepen uiterst teleurstellend met welgeteld nul medailles.

De volleybalsters moeten om 09.00 uur alles op alles zetten in hun laatste kans om door te gaan. De eerste twee duels (tegen Turkije en Italië) gingen allebei verloren. De twee beste nummers drie gaan door naar de kwartfinales, dus reden genoeg om nog een keer vol gas te geven.

De Nederlandse handbalsters (tegen Hongarije) en hockeysters (tegen Japan) spelen ook allebei hun laatste groepsduels. Beide ploegen zijn al verzekerd van de volgende ronde.

Divers programma

Ook op andere plekken komen Nederlanders in actie. Turner Loran de Munck mag om 17.16 uur zijn kunsten vertonen op paard. Paardensporters Hans Peter Minderhoud, Emmelie Scholtens en Dinja van Liere staan in de landenfinale van de dressuur.

In de cross van het kanovaren starten Lena Teunissen, Martina Wegman en Joris Otten.