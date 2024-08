ANP Demi Schuurs

NOS Sport • gisteren, 23:36 Schuurs had olympische tatoeage graag brons gekleurd, maar stopt niet met dromen Franklin Stoker volgt in Parijs de Olympische Spelen

Franklin Stoker volgt in Parijs de Olympische Spelen



Het winnen van een olympische medaille is soms een kans die misschien nooit meer voorbijkomt. Tennisster Demi Schuurs ziet vrijdag in Parijs haar droom uiteenspatten na het verlies met Wesley Koolhof in de bronzen finale van het gemengd dubbelspel. Komt die mogelijkheid ooit nog een keer voorbij?

Als Schuurs vrijdagavond teleurgesteld het Court Suzanne Lenglen verlaat op Roland Garros draait ze zich nog één keer om. Ze maakt met een glimlach een hartgebaar in de richting van haar familie. Haar zus is zwanger, zo vertelt ze later.

Schuurs toont ondanks de teleurstelling van het verlies ook de trots dat ze voor het oog van haar intimi bijna een olympische plak heeft veroverd.

Slapen

"Tja, ik ben natuurlijk nu teleurgesteld, maar ik heb om een olympische medaille mogen spelen. Daar kan ik later wel trots op zijn. Ik ben dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken", vertelt de 31-jarige tennisster uit Limburg. "Ik heb bovendien in het olympisch dorp mogen slapen, geweldig."

2:30 Geen eerste tennismedaille in 24 jaar: Koolhof en Schuurs grijpen naast brons

Het moge duidelijk zijn: voor Schuurs zijn de Olympische Spelen waanzinnig belangrijk. En dat terwijl tennis en de Spelen altijd een wat ongelukkig huwelijk is.

Er zijn immers geen punten voor de wereldranglijst te verdienen en het evenement vindt doorgaans tijdens het Amerikaanse hardcourtseizoen plaats, waardoor voor vele tennissers de tijdszone ook een issue is. Niet elke speler zit er daarom op te wachten om zijn of haar programma daar op aan te passen.

Maar daarvoor ben je bij Schuurs aan het verkeerde adres. Kiki Bertens stelde drie jaar geleden het einde van haar loopbaan zelfs uit zodat Schuurs de mogelijkheid kreeg om in Tokio haar olympisch debuut te kunnen maken. De twee kwamen toen uit in het dubbelspel.

Zwart

Schuurs heeft ook een tatoeage met de befaamde vijf olympische ringen, die ze na de Spelen van Tokio liet zetten. "Mijn idee was nu om er in de kleur van de medaille 'Parijs' onder te laten zetten, maar zal nu zwart zijn, denk ik", zegt ze met een glimlach.

"Ik heb altijd gezegd: ik laat nooit een tatoeage zetten, behalve als ik de Olympische Spelen haal. Dat zegt denk ik alles, dat dit heel veel voor mij betekent."

ANP Wesley Kooloh en Demi Schuurs eerder tijdens het olympisch toernooi in Parijs

Voor je land uitkomen is sowieso wat Schuurs altijd graag heeft gedaan. Of het nou in een groot stadion op de Olympische Spelen is, waarbij sportminnend Nederland over je schouder meekijkt, of op een achterafbaantje voor tien toeschouwers in Israël tijdens de Billie Jean King Cup. Schuurs draagt het oranje met trots.

Paplepel

"Ik ben in een sportfamilie opgegroeid, dus ik denk toch dat dat iets is wat je met de paplepel ingegoten krijgt", zegt Schuurs. Broer Perr voetbalt momenteel voor het Italiaanse Torino en haar vader Lambert was vroeger handbalinternational, die op de tribune trots naar zijn dochter keek.

3:55 Koolhof en Schuurs na mislopen medaille: 'Deze komt hard aan'

Maar hoe nu verder? Schuurs geeft haar olympische droom zeker nog niet op. "Ik denk dat ik over vier jaar bij de Spelen in Los Angeles nog wel tennis, alleen is dat nog zo ver weg. Ik ben bovendien afhankelijk van andere Nederlandse tennissers", zegt de dubbelspecialiste.

Weinig woorden

Schuurs en Koolhof nemen in de mixed zone, de plek waar sporters en journalisten altijd samenkomen, de tijd voor iedereen. Ook voor Koolhof is het bijzonder. Hij neemt aan het einde van dit jaar afscheid van het tennis.

Hij richt zich op het einde van het gesprek nog tot Schuurs. "Laten we hopen dat jij over vier jaar die medaille wel binnenharkt. Dan kan Demi alsnog die tatoeage zetten. LA 2028. Mooi toch? Zijn ook niet zoveel woorden."