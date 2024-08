ANP Zeehonden in Zeehondencentrum Pieterburen

In samenwerking met RTV Noord NOS Nieuws • vandaag, 22:26 Zeehonden Pieterburen gaan viraal in Japan, donaties stromen binnen

Zeehondencentrum Pieterburen trekt sinds gisteren veel belangstelling in Japan. Nadat een Japans account op X een livestream van de zeehondenopvang deelde, is de live-uitzending door miljoenen mensen bekeken. Sindsdien stromen ook de donaties binnen.

Op de livestream is een van de baden in het centrum te zien, waar momenteel elf jonge zeehonden rondzwemmen. De dieren zitten daar om aan te sterken zodat ze later weer naar zee kunnen.

Het zeehondencentrum ontdekte gisteren dat de live-uitzending op YouTube opeens honderden bezoekers meer dan normaal trok. "Het was op zich al apart dat het er driehonderd zijn, want doorgaans zijn er op een dag tussen de dertig en honderd kijkers op de livestream", vertelt Marco Boshoven van het zeehondencentrum aan RTV Noord.

Livestream massaal gedeeld

Volgens Boshoven werd eerst gedacht aan een Ddos-aanval, maar al snel werd duidelijk dat de livestream door opvallend veel kijkers uit Japan werd gevolgd. Hoe zij op de live-uitzending waren gestuit, was niet meteen duidelijk. "We hebben wat vragen van die mensen kunnen vertalen en zo zijn we erachter gekomen waar ze het over hadden", zegt Boshoven.

Alle aandacht bleek te komen door een Japans account op X, dat gisteren de livestream met zijn volgers deelde. Dat bericht ging vervolgens viraal. "Het bericht is meer dan 30.000 keer gedeeld en het heeft inmiddels veertien miljoen mensen bereikt", zegt Boshoven.

Sindsdien kan de live-uitzending rekenen op duizenden Japanse kijkers. Ook de zeehonden hebben in korte tijd een grote fanbase opgebouwd. In de livestream bespreken de kijkers hun favoriete zeehond en online worden foto's, memes en tekeningen van de jonge dieren gedeeld.

De livestream wordt sinds gisteren massaal door kijkers uit Japan gevolgd:

Het zeehondencentrum is sindsdien druk met alle aandacht. Zo is de livestream voorzien van informatie in het Japans, en proberen medewerkers vragen van kijkers te beantwoorden. Een vertaalprogramma biedt daarbij uitkomst, zegt Boshoven.

Niet alleen vinden veel kijkers de zeehonden schattig, er is volgens Bosman nog een andere reden waarom er uit Japan zo veel interesse is. Hij legt uit dat als een theeblaadje rechtop in thee drijft, dat door Japanners wordt beschouwd als een symbool voor geluk. "Als een zeehond in het water hangt met zijn kopje recht omhoog, dan lijkt dat op een theeblaadje in een kop thee."

Tegenvallende bezoekersaantallen

De onverwachte belangstelling levert niet alleen miljoenen views op, volgens Boshoven wordt ook massaal gedoneerd. "We zitten ongeveer op de helft van wat wij normaal gesproken in een maand binnenkrijgen. Dat hebben we nu in vierentwintig uur voor elkaar gekregen", zegt hij.

Het extra geld is meer dan welkom. "De realiteit gebiedt ons te zeggen dat het voor ons een moeilijk jaar is. We hebben dat geld gewoon heel hard nodig."

Dat heeft volgens hem alles te maken met tegenvallende bezoekersaantallen: "De zomer werkt niet echt mee. Nederland verlaat massaal het land om naar de zon te gaan. En dat merken wij natuurlijk."

Maar voorlopig lijkt de belangstelling onder Japanse kijkers aan te houden. Ook de Japanse X-gebruiker die de livestream deelde, zegt op X blij te zijn met alle aandacht die het zeehondencentrum sindsdien krijgt. "Ik ben blij dat zoveel mensen hebben gedoneerd. Het is niet alleen voor de pups die er nu zijn, maar ook voor de zeehonden die in de toekomst gered zullen worden."