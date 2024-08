Geen eerste tennismedaille in 24 jaar: Koolhof en Schuurs strijdend ten onder

Het is Demi Schuurs en Wesley Koolhof niet gelukt om Nederland de eerste olympische tennismedaille sinds 2000 te bezorgen. De twee verloren in Parijs de strijd om het brons in het gemengd dubbelspel van de Canadezen Gabriela Dabrowski en Felix Auger-Aliassime: 3-6, 6-7 (2).