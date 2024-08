In samenwerking met Omroep Gelderland NOS Nieuws • vandaag, 18:46 15 jaar cel voor doden man uit Borculo, lichaam nooit gevonden

Een 30-jarige man uit Borculo is veroordeeld tot 15 jaar cel voor het doden van een 48-jarige plaatsgenoot en het wegmaken van zijn lichaam. Wico van Leeuwen verdween twee jaar geleden spoorloos. Volgens de rechtbank kan het niet anders dan dat het slachtoffer dood is en dat de verdachte daar verantwoordelijk voor is.

Het slachtoffer werd in mei 2022 voor het laatst gezien in Borculo. Sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor. De politie ging er al van uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen.

Neef beschuldigd

Vorig jaar februari werd Mart B. aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van Van Leeuwen. Hij werd gezien als belangrijke verdachte nadat zijn voormalige vriendin naar de politie was gestapt.

Zij had verklaard dat B. haar had verteld dat hij Van Leeuwen had gedood na een ruzie. Het slachtoffer woonde destijds bij hem in.

B. had eerder tegen de politie gezegd dat Van Leeuwen niet meer leeft, maar ontkende dat hij daar iets mee te maken had. Volgens de verdachte had zijn neef Van Leeuwen gedood en had hij alleen geholpen bij het wegmaken van het lichaam. Die neef was toen al overleden.

Bloedsporen in woning

Volgens de rechtbank heeft B. in de avond van 17 mei 2022 in zijn woning Van Leeuwen met een mes de keel doorgesneden. Daarna wiste hij de sporen in de woning en liet hij het lichaam van Van Leeuwen verdwijnen.

Hoewel het lichaam van Van Leeuwen nooit is gevonden, is er voor de rechtbank geen twijfel over dat het B. was die de man om het leven heeft gebracht.

Naast de verklaringen van zijn ex-vriendin zijn bij de trap in de woning van B. bloedsporen van het slachtoffer gevonden. Uit onderzoek bleek volgens Omroep Gelderland verder dat na 17 mei de trap deels is vervangen en het hout is geschilderd "Hij heeft sporen proberen te wissen", zei de rechtbank. Ook de verklaring van de verdachte dat zijn neef de dader was, geloven de rechters niet.

Geen verantwoordelijkheid genomen

Volgens de rechters heeft de verdachte "een stuitend gebrek voor het leven van een ander" getoond. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij geen enkele verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn handelen. "In plaats daarvan heeft hij geprobeerd de schuld in de schoenen van zijn neef te schuiven, wat hij pas deed toen hij al was overleden."

De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.