Beachvolleybalduo Boermans/De Groot foutloos naar achtste finales Spelen

In de eerste set ging het lang gelijk op tegen de Franse beachvolleyballers, maar Boermans en De Groot schreven de eerste set uiteindelijk met ruime cijfers op hun naam: 21-15. Dat gold ook voor set twee.

Stam en Schoon waren ook nog ongeslagen, maar troffen in de Braziliaanse beachvolleybalsters geduchte tegenstanders. Ook zij hadden nog geen set weggegeven.

Het Nederlandse duo wist een voorsprong in de eerste set goed te behouden en won met duidelijke cijfers: 21-16. Maar in de tweede set moesten de Nederlandse vrouwen in de achtervolging na een 5-1-achterstand. De Braziliaanse beachvolleybalsters hielden stand: 21-17.