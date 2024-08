ANP

NOS Nieuws • vandaag, 13:54 Geduld reisbranche met Transavia is op: 'Uitval vluchten heeft echt impact'

Het is hartje zomer, de zonnebrandcrème en zwembroek zitten in de koffer. Maar op de luchthaven vertrekt het vliegtuig van Transavia niet. Niet alleen reizigers, maar ook reisorganisaties mopperen over de grote uitval van vluchten bij Transavia. Met 61 vluchten vielen er vorige maand twee keer zo veel vluchten uit bij de budgetvlieger als een jaar geleden, zo blijkt uit cijfers van claimorganisatie EUclaim.

Bij de reisbranche is het geduld inmiddels op. Koepelorganisatie ANVR wil na de zomer met Transavia in gesprek over hoe kan worden voorkomen dat er volgend jaar in de vakantiemaanden opnieuw reizigers teleurgesteld worden. "We merken dat onze leden er klaar mee zijn", zegt een woordvoerder. "Je hoort klanten al vragen of de reis met een andere luchtvaartmaatschappij dan Transavia geboekt kan worden. Dat wil je echt niet."

Bij PrijsVrij en D-Reizen moeten over een week 500 vakanties worden omgeboekt. "Wij hebben ons klantcontactcentrum moeten opschalen om te zorgen dat mensen toch op vakantie kunnen", vertelt een woordvoerder. "Dit heeft echt impact, voor touroperators maar vooral voor reizigers. Die verheugen zich op hun vakantie. Als alles dan anders gaat is dat heel vervelend."

Derde jaar op rij

EUclaim, een organisatie die zich bezighoudt met het terugvragen van geld bij luchtvaartmaatschappijen, benadrukt dat uitval bij elke organisatie kan gebeuren. "Zeker met het grote tekort aan personeel en onderdelen", zegt Paul Vaneker. Toch noemt hij de uitval bij Transavia opvallend. "Dit is het derde jaar na de coronacrisis dat de uitval toeneemt. Dit zie je niet bij andere budgetmaatschappijen, zoals Ryanair en TUI."

Vaneker legt uit dat reguliere vliegmaatschappijen zoals KLM meerdere keren per dag naar hun bestemmingen vliegen. "Die annuleren liever een vlucht, omdat ze hun reizigers op een andere kunnen overboeken. Een budgetmaatschappij gaat vaak maar één keer dag. Die vertrekken daarom liever met vertraging dan dat ze een vlucht annuleren."

Transavia erkent de opvallende uitval van vluchten in juli. Een woordvoerder stelt dat het bedrijf tegen veel problemen is aangelopen. "We hadden in één week veel vliegtuigen die met mankementen in het buitenland stonden. Wij moeten dan mensen en onderdelen die kant op sturen. Onze reserveonderdelen bleken niet voldoende om alles in die week op te vangen. Tijdens een storm komt er op Brussel een bagagekar tegen een vliegtuig aan. Die staat door flinke schade weer lang aan de grond. Pech is een te makkelijk woord, maar dit overkomt je wel."

Najaar

Eerder kondigde Transavia aan dat er in september en oktober vluchten geschrapt gaan worden. Dat komt omdat er groot onderhoud aan enkele toestellen moet gebeuren. Door die onderhoudsproblemen kampte Transavia vorig jaar ook al met veel uitval. Volgens de woordvoerder staat dit onderhoud los van de uitval in juli. "We hebben deze vluchten er zo vroeg mogelijk uitgehaald, zodat we bijna alle passagiers op tijd een alternatief kunnen bieden."

PrijsVrij en D-Reizen zeggen te begrijpen dat er problemen kunnen zijn. "Maar dit speelt al een lange tijd. En nu is het in het hoogseizoen weer raak. Het lukt ons altijd wel om een vlucht om te boeken, maar dit is niet goed. Ook niet voor het vertrouwen in luchtvaart."

De ANVR wil wel mee in de uitleg van Transavia, maar blijft ontevreden. "Natuurlijk doen ze dit niet uit luxe. Maar het gaat wel ergens in de operatie mis bij Transavia", zegt de woordvoerder. Touroperators zouden ook niet de banden met de luchtvaartmaatschappij willen verbreken. "Transavia is een goede partner. Ze vliegen op veel verschillende bestemmingen. Maar je wil niet dat reizigers er geen vertrouwen meer in hebben. We willen na de zomer graag kijken hoe we dit samen kunnen verbeteren voor volgend jaar."