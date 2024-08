Zo'n 150 cafés en restaurants zetten zonnebrandcrème op de menukaart

Een kleine 150 cafés en restaurants in Nederland hebben sinds kort niet alleen drankjes en eten, maar ook zonnebrandcrème op de menukaart staan. De "shotjes" zonnebrandcrème zijn een initiatief van het Zilveren Kruis, dat mensen wil stimuleren om zich in te smeren op het terras.

Horecaondernemer Peter Forger heeft de crème met factor 30 op het menu gezet van zijn café in het centrum van Den Bosch. Hij merkte dat bezoekers zonnebrandcrème vaak vergeten. "We merken dat veel mensen zich daardoor niet of nauwelijks insmeren en dat is zorgwekkend", zegt hij tegen Omroep Brabant.