Visma-Lease a Bike versterkt zich met voormalig Vuelta-winnaar Simon Yates

Simon Yates rijdt vanaf 2025 voor Visma-Lease a Bike. De klimmer won in 2018 de Vuelta a España en krijgt bij Visma-Lease a Bike een dubbelrol.

Dat betekent dat Yates een ondersteunende renner wordt voor Jonas Vingegaard, maar zelf ook als kopman uitgespeeld kan worden. Daar is na het vertrek van Primoz Roglic van afgelopen winter ruimte voor.

'Absolute versterking'

De Brit komt over van het Australische Jayco-AlUla, waarvoor hij liefst elf jaar uitkwam. Yates heeft bij Visma een tweejarig contract ondertekend.

"We zijn dan ook heel tevreden dat we iemand met zo'n staat van dienst hebben kunnen overtuigen om voor ons te kiezen", aldus ploegleider Grischa Niermann. "Hij is een heel goede klimmer en een absolute versterking voor onze klassementsploeg."