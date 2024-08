3x3-basketballers zetten stap naar volgende ronde met zege op Polen

De Nederlandse 3x3-basketballers hebben een flinke stap gezet naar de volgende ronde op de Olympische Spelen. Op het Place de la Concorde, midden in het centrum van Parijs, waren Worthy de Jong, Jan Driessen, Dimeo van der Horst en Arvin Slagter met 21-17 te sterk voor Polen.

Het was de derde zege in vijf wedstrijden voor het Nederlands team. De nummers één en twee in de poule van acht plaatsen zich direct voor de halve finales. De nummers drie tot en met zes spelen eerst nog een tussenronde. Nederland staat op dit moment vierde op de ranglijst.