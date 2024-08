Judoërs voor het eerst sinds 1984 zonder individuele medaille: ook exit Snippe en Kamps

Snippe verloor in de eerste ronde van de Tsjech Lukas Krpalek, de regerend olympisch kampioen. Marit Kamps won haar eerste ronde wel, maar werd in de achtste finales verslagen door de Israëlische Raz Hershko.

Regerend kampioen

Snippe, nummer dertien op de wereldranglijst in de klasse voor mannen boven 100 kilogram, had een zeer lastige eerste tegenstander. Krpalek werd in 2016 olympisch kampioen bij de mannen tot 100 kilogram, en deed dat kunstje in 2021 nog eens over, maar dan bij de mannen boven 100 kilogram.